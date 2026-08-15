7 माह की प्रेग्नेंट निकली युवती, 2 प्रेमियों पर केस, एक 50 साल का तो दूसरे की उम्र 28

UP News: कानपुर में दो दिन पहले 25 साल की युवती का शव मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम में युवती करीब 6 महीने की गर्भवती (प्रेग्नेंट) मिली. हालांकि, उसकी मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. जांच के लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति और दूसरे गांव के एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों के युवती से प्रेम संबंध थे.

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पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. युवती के पेट में पल रहा बच्चा किसका था, यह पता लगाने के लिए बच्चे का DNA परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद डीएनए का मिलान दोनों आरोपियों के डीएनए से कराया जाएगा.

घाटमपुर थाना प्रभारी योगेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत का कारण साफ नहीं हुआ है. मौत की वजह पता लगाने के लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया है.

दोनों प्रेमी युवती से बड़ी उम्र के

पुलिस के मुताबिक, युवती के दो युवकों से संबंध थे. इनमें एक गोलू पांडे युवती के ही गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 50 साल बताई गई है. दूसरा युवक प्रांजल दूसरे गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 28 साल है.

बच्चे की जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं थे प्रेमी

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बताया जा रहा है कि युवती दोनों के संपर्क में थी. गर्भवती होने के बाद उसने दोनों से अपनी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी. वह दोनों से शादी करने और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए कह रही थी.

युवती का कहना था कि दोनों में से कोई एक उससे शादी करे. वह दोनों से यह भी कहती थी कि उनकी वजह से ही वह गर्भवती हुई है. हालांकि, पुलिस जांच में अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि बच्चे का पिता कौन था.

गांव में रहना होता जा रहा था मुश्किल

परिजनों के मुताबिक युवती अपनी गर्भावस्था को लेकर परेशान थी. वह घर और गांव वालों से बचकर रहने की कोशिश कर रही थी. जैसे-जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ रहा था, उसके लिए गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा था.

इसी बीच करीब तीन दिन पहले युवती घर से गायब हो गई. अगले दिन सुबह उसका शव आम के बगीचे में मिला.

शव मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. युवती के पिता ने उसके दोनों प्रेमियों गोलू पांडे और प्रांजल पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दी.

बिसरा जांच के लिए रखा गया

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं होने के कारण पुलिस ने बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

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पुलिस की हिरासत में दोनों प्रेमी

पुलिस का कहना है कि दोनों प्रेमियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में युवती को आत्महत्या या मौत के लिए कथित रूप से प्रेरित करने से जुड़ी धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है.

DNA रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन

अब पुलिस की जांच में सबसे अहम कड़ी डीएनए रिपोर्ट होगी. बच्चे का डीएनए दोनों आरोपियों के डीएनए से मिलाया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे का पिता कौन था और मामले में आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जानी है.

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिसरा जांच, डीएनए रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर युवती की मौत की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

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