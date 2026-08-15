एक तरफ 'गांधी', दूसरी तरफ 'फौजी'... प्रभास-अनुपम खेर की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास के फैंस के लिए स्वतंत्रता दिवस का मौका बेहद खास बन गया, जब उनकी मचअवेटेड फिल्म 'फौजी' का पहला लुक जारी किया गया. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर चल रही तरह-तरह की चर्चाओं और सस्पेंस के बीच मेकर्स ने आजादी के दिन एक बेहद दमदार और आक्रामक फर्स्ट-लुक पोस्टर रिलीज किया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी.

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डायरेक्टर हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही यह पीरियड एक्शन फिल्म 3 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. माइथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज के बैनर तले तैयार हो रही यह बड़े बजट की फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सहित कुल छह भाषाओं में एक साथ रिलीज की जाएगी.

पोस्टर में क्या दिखाई दिया?

सामने आए फर्स्ट-लुक पोस्टर में प्रभास का अब तक का सबसे रफ और टफ रूप देखने को मिल रहा है. पोस्टर में वे खून से सनी सफेद बनियान और धोती पहने, नंगे पैर दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे और कपड़ों पर लगे खून के धब्बे यह साफ बताते हैं कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है. बैकग्राउंड में नागरिक अशांति और जलती हुई ऐतिहासिक चारमीनार दिखाई दे रही है, जो उस दौर के तनावपूर्ण माहौल को दर्शाती है.

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पोस्टर का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां एक तरफ प्रभास हाथों में हथियार लिए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाठी लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं. अहिंसा के प्रतीक गांधी के शांतिपूर्ण मार्च और प्रभास के खूंखार, हिंसक रास्ते के बीच का यह अंतर भारत की आजादी की लड़ाई के उन अनकहे पन्नों को उजागर करता है, जहां कई वीरों ने शांति के बजाय सशस्त्र क्रांति को चुना.

पोस्टर पर लिखे संस्कृत श्लोक और '1932 से मोस्ट वांटेड' का टैग आजादी से पहले के भारत में उठी विद्रोह की ज्वाला की कहानी बयान करता है.

एक सोलो योद्धा की कहानी

फिल्म की टैगलाइन 'अ बटालियन हू फाइट्स अलोन' (एक बटालियन जो अकेले लड़ती है) रखी गई है, जो इस बात का वादा करती है कि पर्दे पर दर्शकों को एक जबरदस्त सोलो फाइट देखने को मिलेगी. प्रभास इसमें एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभा रहे हैं जो अकेले ही पूरी सेना के बराबर है. ब्रिटिश दौर की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म आज़ादी के संघर्ष के उन अध्यायों को छूती है जिन्हें इतिहास में कम ही जगह मिल पाई.

7 साल बाद बदला प्रोफाइल पिक्चर

'फौजी' का क्रेज तब और बढ़ गया जब प्रभास ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7 साल बाद अपनी प्रोफाइल पिक बदली. उन्होंने सालों से लगी अपनी ऐतिहासिक फिल्म 'बाहुबली' की तस्वीर हटाकर 'फौजी' का पोस्टर लगाया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. फिल्म 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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