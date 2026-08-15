scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, छत से गिरने की रची झूठी कहानी

पंजाब के होशियारपुर में छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. परिवार को गुमराह करने के लिए उसने महिला के छत से गिरने की कहानी बताई, लेकिन अस्पताल में शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद मामला संदिग्ध हो गया. पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Davinder Kumar/ITG)
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Davinder Kumar/ITG)

पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरियां क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. सुनेहड़ा गांव के पास हाजीपुर इलाके में छुट्टी पर आए आर्मी जवान पर अपनी पत्नी रमा की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है. परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने घटना को हादसा बताने के लिए महिला के छत से नीचे गिरने की कहानी सुनाई.

परिवार को जब घटना की जानकारी दी गई तो महिला को हाजीपुर अस्पताल ले जाया गया. वहां परिजनों ने रमा के शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखे. इसके बाद उन्हें शक हुआ कि महिला के साथ मारपीट की गई थी. परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई.

यह भी पढ़ें: होशियारपुर जिला जेल में बड़ा स्कैंडल! डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हरभजन सिंह की गिरफ्तारी से हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

होशियारपुर में बच्ची से छेड़छाड़. (Photo: Representational )
होशियारपुर में 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़, किराना स्टोर संचालक गिरफ्तार
घर के बाहर खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर हुई थी कहासुनी. (File Photo: ITG)
पंजाब में सरपंच की हत्या, कार से कुचलकर तलवार से किया हमला
US gangs and Punjab cops: Why FBI wants SHO extradited as part of OP Hard Ball.
FBI के घेरे में पंजाब पुलिस के SHO, जबरन वसूली के दावों के बाद अधिकारी लाइन हाजिर
Hoshiarpur Jail Drug Racket busted
होशियारपुर सेंट्रल जेल में ड्रग्स रैकेट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट समेत 12 गिरफ्तार
Punjab DJS Harbhajan Singh Arrest
होशियारपुर: जेल में बड़ा स्कैंडल, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हरभजन सिंह गिरफ्तार

मृतका की मां के अनुसार, रमा की शादी सुनेहड़ा गांव निवासी आर्मी जवान अमरजीत सिंह से हुई थी. दंपति के दो बच्चे हैं, जिनमें एक 8 साल का बेटा और एक बेटी है. आरोप है कि शादी के बाद से ही अमरजीत अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था.

रात में घर आया, सुबह मौत की खबर

परिजनों का आरोप है कि अमरजीत सिंह 13 तारीख की रात आर्मी से छुट्टी लेकर घर आया था. आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसने रमा के साथ मारपीट की और इसी दौरान उसकी मौत हो गई.

Advertisement

परिवार के मुताबिक, सुबह करीब 4 बजे उन्हें बताया गया कि रमा छत से गिर गई है. इसके बाद उसे इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल में रमा के शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखकर परिवार को छत से गिरने की कहानी पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई.

पति समेत चाचा-चाची पर केस

थाना प्रमुख हरप्रेम ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पति अमरजीत सिंह समेत उसके चाचा कुलदीप कूकी और चाची सोनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी आर्मी जवान को हिरासत में ले लिया है.

वहीं, अमरजीत के चाचा कुलदीप कूकी और चाची सोनिया अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें अन्य आरोपियों की क्या भूमिका रही.

पुलिस ने देर शाम शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिवार के मुताबिक, रमा का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में किया जाएगा.

Advertisement

बच्चों के सिर से उठा मां का साया

रमा की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. उसके पीछे 8 साल का बेटा और एक बेटी है. परिजनों का आरोप है कि घरेलू विवाद और लंबे समय से चली आ रही मारपीट ने आखिरकार उसकी जान ले ली.

पुलिस फिलहाल आरोपी पति से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम स्पष्ट होगा.

फिलहाल, पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी के चाचा और चाची की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    4 फीट 9 इंच से छोटे खिलाड़ी, 78 साल पुरानी परंपरा... नैनीताल में आजादी के दिन खेला जाता है अनोखा फुटबॉल टूर्नामेंट |
    7 माह की प्रेग्नेंट निकली युवती, 2 प्रेमियों पर केस, एक 50 साल का तो दूसरे की उम्र 28 |
    छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, छत से गिरने की रची झूठी कहानी |
    पन्ना में BJP विधायक के ध्वजारोहण के दौरान जमीन पर गिरा तिरंगा, वीडियो वायरल |
    Caramel Popcorn Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं थियेटर जैसे क्रंची 'कैरेमल पॉपकॉर्न', शेफ कुणाल ने बताई आसान रेसिपी |
    रांची: प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब मांगा CM सोरेन का इस्तीफा, कल सभी जिलों में राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे |
    Surya Gochar 2026: नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, वृश्चिक-कुंभ को धन लाभ, जानें अपनी राशि का हाल |
    एक तरफ 'गांधी', दूसरी तरफ 'फौजी'... प्रभास-अनुपम खेर की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज |
    सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस पर लहराया 3280 फीट लंबा तिरंगा |
    मेरी जान तिरंगा है... आजादी के रंग में नहाया देश, कश्मीर से कर्नाटक तक जश्न
    Advertisement