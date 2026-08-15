छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, छत से गिरने की रची झूठी कहानी

पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरियां क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. सुनेहड़ा गांव के पास हाजीपुर इलाके में छुट्टी पर आए आर्मी जवान पर अपनी पत्नी रमा की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है. परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने घटना को हादसा बताने के लिए महिला के छत से नीचे गिरने की कहानी सुनाई.

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परिवार को जब घटना की जानकारी दी गई तो महिला को हाजीपुर अस्पताल ले जाया गया. वहां परिजनों ने रमा के शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखे. इसके बाद उन्हें शक हुआ कि महिला के साथ मारपीट की गई थी. परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई.

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मृतका की मां के अनुसार, रमा की शादी सुनेहड़ा गांव निवासी आर्मी जवान अमरजीत सिंह से हुई थी. दंपति के दो बच्चे हैं, जिनमें एक 8 साल का बेटा और एक बेटी है. आरोप है कि शादी के बाद से ही अमरजीत अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था.

रात में घर आया, सुबह मौत की खबर

परिजनों का आरोप है कि अमरजीत सिंह 13 तारीख की रात आर्मी से छुट्टी लेकर घर आया था. आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसने रमा के साथ मारपीट की और इसी दौरान उसकी मौत हो गई.

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परिवार के मुताबिक, सुबह करीब 4 बजे उन्हें बताया गया कि रमा छत से गिर गई है. इसके बाद उसे इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल में रमा के शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखकर परिवार को छत से गिरने की कहानी पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई.

पति समेत चाचा-चाची पर केस

थाना प्रमुख हरप्रेम ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पति अमरजीत सिंह समेत उसके चाचा कुलदीप कूकी और चाची सोनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी आर्मी जवान को हिरासत में ले लिया है.

वहीं, अमरजीत के चाचा कुलदीप कूकी और चाची सोनिया अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें अन्य आरोपियों की क्या भूमिका रही.

पुलिस ने देर शाम शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिवार के मुताबिक, रमा का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में किया जाएगा.

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बच्चों के सिर से उठा मां का साया

रमा की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. उसके पीछे 8 साल का बेटा और एक बेटी है. परिजनों का आरोप है कि घरेलू विवाद और लंबे समय से चली आ रही मारपीट ने आखिरकार उसकी जान ले ली.

पुलिस फिलहाल आरोपी पति से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम स्पष्ट होगा.

फिलहाल, पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी के चाचा और चाची की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

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