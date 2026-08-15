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पन्ना में BJP विधायक के ध्वजारोहण के दौरान जमीन पर गिरा तिरंगा, वीडियो वायरल

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में तिरंगा शान से फहराया गया. इसी बीच मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है.

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देखते ही देखते तिरंगा सीधे जमीन पर आ गया.(Photo:Screengrab)
देखते ही देखते तिरंगा सीधे जमीन पर आ गया.(Photo:Screengrab)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां देशभर में तिरंगा शान से फहराया गया, वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. गुनौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. राजेश वर्मा के अमानगंज स्थित निवास पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ा हादसा टलते-टलते रह गया और तिरंगा सीधे जमीन पर आ गिरा.

15 अगस्त के पावन अवसर पर गुनौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डॉ. राजेश वर्मा के अमानगंज स्थित शासकीय निवास-सह-कार्यालय पर झंडारोहण का आयोजन किया गया था. मौके पर स्काउट-गाइड के बच्चे, स्थानीय नागरिक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन एक चूक ने पूरे माहौल को पलभर में स्तब्ध कर दिया.

कार्यक्रम अपनी पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ रहा था. जैसे ही विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने ध्वजारोहण के लिए रस्सी खींची, वैसे ही वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए. रस्सी के साथ-साथ उसमें बंधा हुआ तिरंगा झंडा भी खुल कर सीधे जमीन पर आ गिरा. देखें VIDEO:- 

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झंडे के जमीन पर गिरते ही मौके पर सन्नाटा पसर गया और वहां मौजूद हर शख्स अचंभित रह गया. इस अचानक हुई घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. 

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अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे झंडे की तैयारी में हुई बड़ी लापरवाही से जोड़कर देख रहे हैं.

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