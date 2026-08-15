रांची: प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब मांगा CM सोरेन का इस्तीफा, कल सभी जिलों में राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है. JPSC-JSSC सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. छात्र JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग पर अड़े हैं. आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल भी 14वें दिन जारी रही.

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JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. 20 अगस्त को राज्यभर के युवा मुख्यमंत्री आवास के समक्ष बैठेंगे और जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे. 16 अगस्त को सभी जिलों में मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का भी ऐलान किया गया है. पहली बार छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है. JPSC-JSSC सुधार मंच ने कहा है कि 20 अगस्त को नौकरी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

सदर अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही. उन्होंने अस्पताल के अपने बेड को छोड़कर कॉरिडोर की जमीन पर लेटकर धरना जारी रखा. देवेंद्र नाथ महतो ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा फहराने और इसके बाद प्रस्तावित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए सदर अस्पताल से बाहर निकलने का प्रयास किया था.

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धक्का- मुक्की हुई

इस संबंध में देवेंद्र नाथ महतो ने पहले ही जिला प्रशासन को पत्र देकर अपनी इच्छा से अवगत कराया था.इसके साथ ही, पुलिसकर्मियों की ओर से उनके साथ जाकर वापस अस्पताल लाने की बात भी कही गई थी. सुबह करीब 8 बजे देवेंद्र नाथ महतो सदर अस्पताल से निकलने लगे. लेकिन उन्हें बार-बार लगभग 10-10 मिनट के अंतराल में रोक दिया गया और काफी देर तक बाहर जाने नहीं दिया गया. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की भी हुई.

करीब 9 से 10 बजे के बीच मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति और गंभीर हो गई. देवेंद्र नाथ महतो के अनुसार, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, जिससे उन्हें चोट भी आई. उनके साथ मौजूद साथियों के साथ भी कथित रूप से बल प्रयोग किया गया और कुछ साथियों को उठाकर पटके जाने की बात कही गई. घटना के बाद देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल के अपने कमरे के गेट के बाहर बैठ गए और अपना अनशन जारी रखा.

विधानसभा से जवाब मांगा जाएगा- जयराम महतो

इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो की बातचीत विधायक टाइगर जयराम महतो से हुई. बातचीत के दौरान जयराम महतो ने स्वतंत्रता दिवस के दिन हुई इस घटना को गंभीर और निंदनीय बताया. विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा कि इस पूरे मामले को विधानसभा के माध्यम से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा. इसके बाद करीब 2 से 4 बजे के बीच पुलिसकर्मी अस्पताल परिसर से हट गए, जिसके बाद मीडिया प्रतिनिधियों को अस्पताल के अंदर आने का अवसर मिला और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

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