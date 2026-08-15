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Caramel Popcorn Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं थियेटर जैसे क्रंची 'कैरेमल पॉपकॉर्न', शेफ कुणाल ने बताई आसान रेसिपी

अगर आप मूवी नाइट में वही पुराना नमकीन पॉपकॉर्न खाकर बोर हो गए हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की यह आसान कैरेमल पॉपकॉर्न रेसिपी आपके लिए बेस्ट है. रसोई में मौजूद सामग्री से सिर्फ 20 मिनट में थियेटर जैसा क्रंची और मीठा कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार करें.

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पॉपकॉर्न को घर पर क्रंची बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
पॉपकॉर्न को घर पर क्रंची बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Homemade Caramel Popcorn Recipe: मूवी थियेटर में फिल्म देखने के साथ अगर कोई काम लोग सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं तो वो है वहां मिलने वाले पॉपकोर्न को खाना. वैसे भी फिल्म देखते समय गरमा-गरम पॉपकॉर्न चबाना किसे पसंद नहीं होता? लेकिन अगर आप वही पुराना नमकीन पॉपकॉर्न खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया और खास ट्राई करना चाहते हैं, तो सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर इस खास रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जिसे बनाकर आप अपने पार्टनर से लेकर बच्चों के दिल जीत सकते हैं.

'मास्टरशेफ इंडिया' के जज और मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने एक ऐसी रेसिपी शेयर की है, जो आपकी मूवी नाइट का मजा दोगुना कर देगी. घर में रखी आसान सामग्री से सिर्फ 20 मिनट में तैयार होने वाला यह कैरेमल पॉपकॉर्न इतना क्रंची और स्वादिष्ट बनता है कि आप बाजार से इसे कभी नहीं खरीदेंगे. अगर आप भी 4 लोगों के लिए यह मजेदार स्नैक बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है.

कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए जरूरी सामग्री 

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  • पॉपकॉर्न कर्नल (मक्के के दाने): ½ कप
  • चीनी (बारीक): 1 कप
  • मक्खन (Butter): 2 बड़े चम्मच
  • नमक: ¼ छोटा चम्मच
  • बेकिंग सोडा: ¼ छोटा चम्मच
  • तेल: 1 छोटा चम्मच (पॉपकॉर्न भूनने के लिए)

बनाने का आसान तरीका 

क्रिस्पी पॉपकॉर्न तैयार करें: सबसे पहले एक गहरे पतीले में थोड़ा सा तेल और मक्खन डालकर मध्यम आंच पर गरम करें. जब मक्खन पिघल जाए, तो उसमें मक्के के दाने और थोड़ा सा नमक डालें. इसे चम्मच से मिलाएं. जैसे ही दाने चटकने लगें, तुरंत बर्तन को ढक्कन से ढक दें और आंच धीमी कर दें. कुछ ही देर में आपके फ्रेश पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे.

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बनाएं परफेक्ट कैरेमल: अब एक पैन में चीनी डालें और धीमी आंच पर गरम होने दें. ध्यान रखें, चीनी में चम्मच न चलाएं. चीनी को समान रूप से पिघलाने के लिए बस पैन को हल्का-हल्का हिलाएं. जब चीनी पूरी तरह पिघलकर सुनहरे (कैरेमल) रंग की हो जाए, तब इसमें मक्खन और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. बेकिंग सोडा डालने से कैरेमल हल्का और हल्का-सा झागदार हो जाता है, जिससे पॉपकॉर्न पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनती है.

कोटिंग और फिनिशिंग:
अब गैस बंद करें और तैयार पॉपकॉर्न को कैरेमल में डालकर तुरंत अच्छी तरह मिला लें, ताकि हर पॉपकॉर्न पर कैरेमल की परत चढ़ जाए. इसके बाद इसे एक प्लेट या ट्रे में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इस तरह से सर्व करें

ठंडा होने के बाद पॉपकॉर्न आपस में चिपक जाएंगे. इन्हें हाथों से हल्का-सा अलग-अलग कर लें. लीजिए, आपका बाजार जैसा क्रंची और मीठा कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार है.

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