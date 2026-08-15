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Water Tank Cleaning Tips: बारिश के बाद छत की पानी की टंकी में जम गई हरी काई? अपनाएं ये 5 आसान तरीके, मिनटों में होगी साफ!

पानी की टंकी में जमी हरी या काली काई पानी की क्वालिटी खराब कर सकती है. घरेलू नुस्खों और सख्त ब्रश का सही इस्तेमाल करके आप बिना किसी झंझट के टंकी की जिद्दी काई साफ कर सकते हैं. टंकी को हमेशा ढककर रखें ताकि धूप के कारण दोबारा काई न जमे. आइए आपको टंकी से काई हटाने के आसान तरीके बताते हैं.

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टंकी में काई जम जाती है. (PHOTO:AI)
टंकी में काई जम जाती है. (PHOTO:AI)

Water Tank Cleaning Tips: घरों में नहाने-धोने के लिए छत पर रखी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर यह हर भारतीय घर की छत पर रखी नजर आती हैं. छत पर होने ने के कारण बारिश के दिनों में यह जल्दी गंदी हो जाती हैं और अगर पानी की टंकी की नियमित सफाई न हो तो उसकी दीवारों और तली पर हरी या काली काई जमने लगती है.

इससे टंकी गंदी दिखने के साथ पानी भी दूषित हो जाता है, जिसका इस्तेमाल बर्तन, कपड़े धोने के साथ-साथ हम लोग नहाने के लिए भी करते हैं. मगर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि टंकी के नीचे जमी काई को साफ करना काफी मुश्किल भरा होता है, जिस वजह से लोग इसे लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं. 

अगर आपकी टंकी में भी काई जम गई है, तो इस आर्टिकल में हम आपको कुछ आसान घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं, जो टंकी से काई हटाने में आपकी मदद करेंगे.

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टंकी खाली करके ब्रश से रगड़ें

टंकी के अंदर जमी काई को हटाने के लिए सबसे पहले टंकी का पूरा पानी निकाल दें. इसके बाद लंबे हैंडल वाले हार्ड ब्रश से टंकी की दीवारों और तली पर जमी काई को अच्छी तरह रगड़ें. कोनों और ढक्कन के आसपास भी सफाई करें, क्योंकि वहां पर भी काई जम जाती है.

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बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें

इसके अलावा आप जिद्दी काई वाली जगहों पर बेकिंग सोडा छिड़ककर थोड़ा पानी डालें और पेस्ट जैसा बना लें. कुछ मिनट बाद ब्रश से रगड़ें. इससे जमा गंदगी और काई ढीली पड़ जाती है और ब्रश से आसानी से निकल जाती है.

सफेद सिरके से करें सफाई

बेकिंग सोडा के अलावा काई हटाने के लिए रसोई में मौजूद सफेद सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सिरके को पानी के साथ मिलाकर टंकी की अंदरूनी सतह पर लगाएं. थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़कर साफ पानी से अच्छी तरह धो दें. सिरका और ब्लीच को कभी भी आपस में न मिलाएं.

नमक के पानी से धोएं

काई हटाने के लिए नमक के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि नमक काई और गंदगी की परत को ढीला करने में मदद करता है, जिससे इसे ब्रश से रगड़कर साफ करना आसान हो जाता है.

साफ पानी से कई बार धोएं

काई निकलने के बाद टंकी को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है. जब तक बेकिंग सोडा, सिरका और नमक या गंदगी का कोई अवशेष न निकल जाए, तब तक पानी से धोएं.

टंकी को ढककर रखें

टंकी में काई दोबारा न जमे, इसके लिए उसका ढक्कन हमेशा ठीक से बंद रखें. खासकर बारिश और तूफान के दिनों में छत की टंकी का ढक्कन टूट या उड़ जाता है. इसलिए इन दिनों छत की टंकी को हफ्ते में एक बार जरूर चेक करें कि उसका ढक्कन है या नहीं. धूप सीधे पड़ने से भी काई बढ़ सकती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि टंकी को धूप से बचाकर रखें.

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इस बात का ध्यान रखें: पीने के पानी की टंकी साफ करने के बाद किसी भी घरेलू क्लीनर या रसायन का अवशेष नहीं रहना चाहिए. बहुत ज्यादा काई, बदबू  होने पर पेशेवर टैंक-क्लीनिंग को बुलाना ही बेहतर है.

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