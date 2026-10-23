'निकाह के बाद कभी शारीरिक संबंध नहीं बना पाया पति, विरोध पर पीटा' मुजफ्फरनगर में पत्नी का दर्द छलका

मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र स्थित युसुफपुर गांव निवासी शीबा गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शीबा का निकाह 15 दिसंबर 2025 को सुजडू गांव निवासी आसिफ से हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनने और विरोध करने पर पति उसके साथ मारपीट करता था. बीते 15 अक्टूबर को पति ने मारपीट कर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

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एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़िता ने सुनाई अपनी आपबीती

गुरुवार को उस समय एक पीड़ित महिला का दर्द सामने आया, जब वह न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची. भोपा थाना क्षेत्र के युसुफपुर गांव की रहने वाली शीबा ने आलाधिकारियों को अपनी पूरी आपबीती बताई. शीबा ने बताया कि उसकी शादी 15 दिसंबर 2025 को खालापार थाना क्षेत्र के सुजडू गांव निवासी आसिफ से उसकी बहन हिना और जीजा हसन ने जबरदस्ती कराई थी. ससुराल पहुंचने के बाद से ही उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

शारीरिक संबंध न बनने और विरोध पर मारपीट का आरोप

शीबा का आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसका पति आसिफ उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना पाया. जब भी वह इस बारे में बात करती या विरोध दर्ज कराती, तो पति उसके साथ मारपीट करता था और चुप करा देता था. पीड़िता का कहना है कि उसने तीन महीने पहले ही अपनी बहन को पति की इस स्थिति के बारे में बता दिया था, लेकिन परिजनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे समझौता करके वहीं रहने की सलाह दी. परिजनों का सहयोग न मिलने से उसकी परेशानी बढ़ती चली गई.

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मारपीट के बाद तीन तलाक देकर घर से निकाला

प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और 15 अक्टूबर को स्थिति और बिगड़ गई. पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकली. उसने यह भी आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां भी मिलेगी उसे खत्म कर देंगे. थाने में सुनवाई न होने पर उसे अधिकारियों के पास आना पड़ा.

शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी

एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों से मिलने के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है. पीड़िता का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उसे निष्पक्ष कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है. उधर, इस पूरे मामले को लेकर भोपा थाना अध्यक्ष आशुतोष ने बताया कि महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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