scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bhai Dooj 2026: 10 या 11 नवंबर, कब मनाई जाएगी भाई दूज? दूर करें तारीख का कन्फ्यूजन

Bhai Dooj 2026: भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम और विश्वास से जुड़ा है. आइए जानते हैं भाई दूज की सही तारीख, तिलक का शुभ समय और इस पर्व का धार्मिक महत्व.

Advertisement
X
भाई दूज 2026 की तिथि व तिलक लगाने का मुहूर्त (Photo: ITG)
भाई दूज 2026 की तिथि व तिलक लगाने का मुहूर्त (Photo: ITG)

Bhai Dooj 2026: हिंदू धर्म में भाई दूज का खास महत्व है. यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और उनके रिश्ते को समर्पित है. पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है. इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र व खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. वहीं, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और हमेशा उनका साथ निभाने का वादा करते हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में भाई दूज कब मनाया जाएगा, तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है.

भाई दूज 2026 की तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 11 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी अच्छी सेहत, लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Rahu Ketu Gochar 2026
6 राशियों के लिए शुभ दिवाली! केतु बदलेंगे चाल, अचानक धन लाभ के योग
sharad purnima 2026
25 या 26 अक्टूबर, कब है शरद पूर्णिमा? जानें खीर रखने का सही समय
Ekadashi November 2026
नवंबर में कब-कब है एकादशी? जानें रमा और देवउठनी व्रत की तिथि
Kal Ka Rashifal 20 October 2026
कल 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! होगा धन लाभ, पढ़ें राशिफल
kendra drishti yog 2025
नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में उछाल! बुध-मंगल का योग 4 राशियों के लिए खास

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 11 नवंबर 2026 को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस दौरान बहनें विधि-विधान से पूजा करके अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं. 

Advertisement

भाई दूज का धार्मिक महत्व 

भाई दूज भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे भाऊ बीज और भाई फोंटा के नाम से भी मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी खुशहाली की प्रार्थना करती हैं. वहीं, भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्यार जताते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फर्श की टाइल्स से आ रही है ठक-ठक की आवाज? हो सकती है बड़ी गड़बड़, ऐसे करें ठीक |
    बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों पर वोटिंग जारी, त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़ी हलचल |
    Diljit Dosanjh का दिल्ली कॉन्सर्ट रद्द! पुलिस ने नहीं दी शो की अनुमति |
    'फिल्म देखी नहीं, टाइटल से नाराज थे', घूसखोर पंडत विवाद पर बोले मनोज बाजपेयी |
    'आंदोलन दबाने 500 करोड़...', मनोज जरांगे के वायरल ऑडियो से महाराष्ट्र में हड़कंप |
    प्रेमिका के लिए अनिल से बना दानिश, 4 साल बाद उसी सादिया की हत्या क्यों कर दी |
    ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से बाहर, वैभव को मिलेगा मौका? |
    पंजाब चुनाव में सुखबीर बादल ने BJP-अकाली दल गठबंधन के दिए संकेत |
    दिल्ली में बवाल के बाद इस CM ने दिया रेहान वाड्रा को प्रदर्शनी लगाने का ऑफर |
    विदेश में कंडोम के पैकेट्स पर क्यों लिखी होती हैं ये अजीब लाइनें?
    Advertisement