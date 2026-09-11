गर्दन का मांस गायब, जबड़ा उखाड़ ले गया खूंखार जानवर... हरदोई में चारपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत

UP News: हरदोई जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां घर के बाहर चारपाई पर सो रही एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर किसी खूंखार जंगली जानवर ने हमला कर दिया. जानवर ने महिला को इस कदर अपना निवाला बनाया कि उनकी गर्दन का मांस पूरी तरह गायब मिला और जबड़ा भी गायब था. सुबह जब बेटे ने दरवाजा खोला, तो मां का लहूलुहान शव देखकर उसके होश उड़ गए. ग्रामीण किसी बड़े और हिंसक जानवर जैसे तेंदुआ की आशंका जता रहे हैं. वहीं रेंजर इसको भेड़िया सियार या लकड़बग्घा बता रहे हैं.

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अतरौली थाना इलाके का यह मामला है. भीखपुर ऐमा गांव में रात में सो रही वृद्ध महिला पर अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. महिला के गले और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले, जबकि उनका एक जबड़ा भी गायब बताया गया.

घटनास्थल के आसपास जानवर के पैरों के निशान मिले हैं. पगमार्क के आधार पर वन विभाग ने किसी जंगली जानवर के होने की संभावना जताई है, जिसके तहत भेड़िया सियार या लकड़बग्घा बताया जा रहा है.

मौके पर वन क्षेत्राधिकारी विनय सिंह जादौन समेत कछौना रेंज का स्टाफ मौजूद है और क्षेत्र में कॉम्बिंग के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजकर जरूरी कार्रवाई की जा रही है. देखें VIDEO:-

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वहींए ग्रामीणों का दावा है कि गोमती नदी के तटीय इलाकों में पहले भी तेंदुआ और चीता देखा जा चुका है. इससे पहले भी कई मवेशी और जानवर इनका शिकार बन चुके हैं.

वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सिंह जादौन ने बताया, सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला की किसी अज्ञात जानवर के हमले से मृत्यु हो गई है. जो हम लोगों ने यहां पर मौके का निरीक्षण किया, जो पग-मार्क मिले हैं, उसमें भेड़िया, सियार या लकड़बग्घा होने की अधिक संभावना जताई जा रही है.

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