दिल्ली से कैंची धाम जा रही तेज रफ्तार ट्रैवलर बस पलटी, 6 से ज्यादा श्रद्धालु घायल

हापुड़ में रात के समय एनएच-9 दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैवलर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया. बस में दिल्ली से कैंचीधाम, नैनीताल जा रहे श्रद्धालु सवार थे. हादसे के बाद बस में कई श्रद्धालु फंस गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

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पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला. हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं. पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. यह हादसा थाना हाफिजपुर क्षेत्र में हाईवे पर हुआ. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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