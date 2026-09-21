Hanuman Ansh Free ticket PVR: यूपी के इस शहर में फ्री में दिखाई गई हनुमान अंश, जानिए किसे मिली यह सुविधा

बाबा नीब करौरी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों चर्चा में है. प्रयागराज में फिल्म को लेकर एक अलग वजह से भी लोगों का ध्यान खींचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सिविल लाइंस स्थित पीवीआर में फिल्म के चार दिन तक विशेष शो आयोजित किए गए. इन शो में फिल्म फ्री में दिखाई गई.

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किसे मिला फ्री टिकट

प्रयागराज के पीवीआर में यह सुविधा अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए विधायक और यूपी में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों और उनके परिवारों के लिए फिल्म 17 से 20 सितंबर तक विशेष शो रखे. बताया जा रहा है कि 20 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को फिल्म दिखाने का लक्ष्य रखा गया था. इस पहल के तहत प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित पीवीआर में फिल्म देखने के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आई. सोशल मीडिया पर कार्यक्रम से जुड़े वीडियो और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.

मंत्री नंदी ने भी सभी के साथ देखी फिल्म

उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी पीवीआर में कार्यकर्ताओं के साथ ‘हनुमान अंश’ फिल्म देखी. फिल्म देखने के दौरान नंदी की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं. कार्यक्रम में लोगों के लिए फिल्म देखने की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं भी रखे जाने की बात सामने आई है. फिल्म देखने पहुंचे लोगों के लिए पीवीआर में केवल विशेष शो की व्यवस्था ही नहीं की गई बल्कि मंत्री की तरफ से इंटरवल के दौरान नाश्ते की व्यवस्था की गई. इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद फ्री में फिल्म दिखने वालों की संख्या भी बढ़ गई.

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‘हनुमान अंश’ को लेकर बढ़ी दर्शकों की दिलचस्पी

बाबा नीब करौरी के जीवन और उनके आध्यात्मिक सफर पर आधारित ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी लक्ष्मीनारायण नाम के एक युवक के आध्यात्मिक सफर और आगे चलकर नीब करौरी बाबा के रूप में उनकी पहचान बनने की कथा पर आधारित है. पूरे देश के साथ-साथ प्रयागराज में भी फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

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