A, B, AB या O... आपका Blood Group बताएगा कैसी है आपकी पर्सनैलिटी? जानें क्या कहती है थ्योरी

क्या आपका ब्लड ग्रुप सिर्फ आपके शरीर में खून की पहचान बताता है या इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ पता चल सकता है? जापान में कई सालों से एक ऐसी थ्योरी काफी फेमस है, जिसमें A, B, AB और O ब्लड ग्रुप के आधार पर लोगों के स्वभाव और व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है. इसे जापानी भाषा में 'केत्सुकी गाटा' कहा जाता है. इस थ्योरी के मुताबिक, हर ब्लड ग्रुप से जुड़े लोगों में कुछ खास खूबियां और कमियां हो सकती हैं. हालांकि, इसे एक मजेदार पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च में ब्लड ग्रुप और पर्सनैलिटी के बीच कोई लिंक नहीं मिला है.

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O ब्लड ग्रुप वाले कैसे होते हैं?

जापानी ब्लड ग्रुप थ्योरी में O ग्रुप वाले लोगों को आमतौर पर आत्मविश्वासी, मिलनसार और महत्वाकांक्षी बताया जाता है. ऐसे लोग लोगों के बीच आसानी से घुल-मिल जाते हैं और कई बार किसी काम की शुरुआत करने में आगे रहते हैं. इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होने की बात कही जाती है. उन्हें अपने फैसले खुद लेना पसंद होता है और वे नई चीजें करने से ज्यादा नहीं घबराते. साथ ही, इस थ्योरी के मुताबिक O ब्लड ग्रुप वाले लोग काफी रचनात्मक भी हो सकते हैं. हालांकि, इनके कुछ निगेटिव पहलू भी बताए जाते हैं. कभी-कभी इनमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, जिद या अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की आदत हो सकती है.

A ब्लड ग्रुप वालों की खासियत क्या है?

A ब्लड ग्रुप को जापानी पर्सनैलिटी थ्योरी में शांत, जिम्मेदार और व्यवस्थित लोगों से जोड़ा जाता है. ऐसे लोगों को काम को ध्यान से करने वाला और छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देने वाला बताया जाता है. कहा जाता है कि A ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते. वे समय की पाबंदी और अनुशासन को महत्व दे सकते हैं. कई बार वे किसी काम को बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा सोचने भी लगते हैं.

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इस थ्योरी में A ग्रुप के लोगों को संवेदनशील और कुछ हद तक इंट्रोवर्ट भी बताया गया है. वे अपनी परेशानियां हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते और कई बार भावनाओं को अपने अंदर ही रखते हैं. हालांकि, ये बातें वैज्ञानिक रूप से ब्लड ग्रुप से जुड़ी साबित नहीं हुई हैं.

B ब्लड ग्रुप वाले कैसे होते हैं?

B ब्लड ग्रुप वालों को इस लोकप्रिय थ्योरी में आजाद सोच रखने वाला और क्रिएटिव बताया जाता है. ऐसे लोगों को अपने तरीके से जिंदगी जीना पसंद हो सकता है. कहा जाता है कि B ग्रुप वाले लोग किसी लक्ष्य को लेकर काफी जुनूनी हो सकते हैं. अगर उन्हें कोई काम पसंद आ जाए तो वे उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं. उनका स्वभाव मिलनसार और पॉजिटिव भी बताया जाता है.

इन लोगों की एक खासियत यह भी बताई जाती है कि वे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल लेते हैं. वे दूसरों की बात समझने और उनकी मदद करने वाले हो सकते हैं. वहीं, इस थ्योरी में B ग्रुप वालों की कमियों के तौर पर कभी-कभी लापरवाही, भूलने की आदत या खुद को ज्यादा महत्व देने जैसी बातें बताई जाती हैं.

AB ब्लड ग्रुप वालों का स्वभाव कैसा होता है?

AB ब्लड ग्रुप को इस थ्योरी में थोड़ा अलग माना जाता है. इसके मुताबिक AB ग्रुप वाले लोगों में कई विरोधी खूबियां एक साथ दिखाई दे सकती हैं. कोई व्यक्ति एक समय काफी मिलनसार हो सकता है और दूसरे समय अकेले रहना पसंद कर सकता है. ऐसे लोगों को समझदार, संवेदनशील और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने वाला बताया जाता है. AB ग्रुप वाले लोगों को अपनी स्वतंत्रता पसंद होने की बात भी कही जाती है. वे हर चीज को एक तय ढांचे में देखने के बजाय अपना रास्ता चुनना पसंद कर सकते हैं.

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क्या सच में ब्लड ग्रुप से पता चलती है पर्सनैलिटी?

यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है. जापान में ब्लड ग्रुप और पर्सनैलिटी को जोड़ने वाली यह मान्यता काफी लोकप्रिय है, लेकिन विज्ञान ने इसे पक्का साबित नहीं किया है. 2014 में जापान और अमेरिका के 10 हजार से ज्यादा लोगों के आंकड़ों पर किए गए एक स्टडी में ब्लड ग्रुप और पर्सनैलिटी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला. रिसर्चर ने 68 अलग-अलग पर्सनैलिटी आइटम की जांच की और ज्यादातर में ब्लड ग्रुप के आधार पर कोई खास अंतर नहीं पाया. एक अन्य स्टडी में जापानी लोगों के बीच कुछ बहुत छोटे अंतर जरूर मिले, लेकिन रिसर्चर ने खुद इन्हें शुरुआती और कमजोर निष्कर्ष बताया.

इसलिए अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो जरूरी नहीं कि आप नेता हों, A है तो जरूरी नहीं कि आप परफेक्शनिस्ट हों, B है तो जरूरी नहीं कि आप बेहद रचनात्मक हों और AB है तो जरूरी नहीं कि आपका स्वभाव सबसे अलग हो. यानी ब्लड ग्रुप वाली पर्सनैलिटी थ्योरी को आप दोस्तों के साथ मजेदार तुलना या बातचीत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझने का पक्का साइंटिफिक तरीका नहीं मान सकते.

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