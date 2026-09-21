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संगम विहार में चोरी की बड़ी वारदात, 45 मिनट में घर से लाखों के गहने-कैश साफ, FSL टीम ने जुटाए सबूत

संगम विहार के सैनिक बाजार इलाके में रविवार रात घर में बड़ी चोरी हुई. परिवार के बाहर रहने के दौरान गहने और कैश चोरी होने का आरोप है. दिल्ली पुलिस और FSL टीम जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है (फोटो-ANI)
पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है (फोटो-ANI)

दिल्ली के संगम विहार इलाके में रविवार रात एक घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. सैनिक बाजार इलाके में हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी है. परिवार के मुताबिक, जिस वक्त घर में चोरी हुई, उस दौरान परिवार के लोग बाहर गए हुए थे.

पीड़ित महिला मोमीना ने ANI को बताया कि रविवार को उनके परिवार में पोती का जन्मदिन था. उनका बड़ा बेटा घर पर था, जबकि उनके पति सुबह घर से निकल गए थे. परिवार के लोग पहले सुंदर नर्सरी में जन्मदिन मनाने गए और इसके बाद लाजपत नगर में डिनर किया. खाना खाने के बाद जब वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी बेटी ने कहा कि घर जाने से पहले केक काट लेते हैं, जिसके बाद वे हौज खास चले गए.

मोमीना के मुताबिक, इस दौरान उनका बेटा भी किसी काम से बाहर चला गया था. इसके बाद उन्होंने अपने पति को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वह करीब 30 से 45 मिनट में घर पहुंच जाएंगे. मोमीना ने पति से कहा कि उन्हें भी वापस आने में थोड़ी देर हो रही है. पीड़िता के मुताबिक, इसी करीब 45 मिनट के दौरान घर में चोरी की वारदात हो गई. परिवार के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान घर खाली था.

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महिला ने बताया कि जब उनके पति घर पहुंचे तो उन्होंने फोन करके पूछा कि क्या ऊपर वाला गेट या दूसरा गेट खुला छोड़ दिया गया था. मोमीना ने जवाब दिया कि घर पर उनका बड़ा बेटा फर्दीन था और संभव है कि उसने गेट लॉक किया हो. इसके बाद पति ने बताया कि घर में सब कुछ खुला पड़ा है. घर का शीशा टूटा हुआ था, ऊपर का गेट भी टूटा था और ड्रेसिंग एरिया समेत कई जगहों के ताले तोड़ दिए गए थे.

पीड़िता ने बताया कि घर से परिवार के कई सदस्यों के गहने और नकदी गायब हैं. उनके मुताबिक, उनकी बहू की चेन और कैश, उसकी चूड़ियां, उनकी अपनी चूड़ियां और बेटियों के जेवर भी चोरी हो गए. हालांकि, चोरी हुए सामान की कुल कीमत कितनी है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. महिला ने कहा कि इस समय वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकतीं और अब पुलिस ही जांच करके पता लगाएगी कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया.

घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ FSL की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. घर के टूटे शीशे, क्षतिग्रस्त गेट और टूटे हुए ताले समेत अन्य चीजों की जांच की जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वारदात से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी में कितने लोग शामिल थे और वे घर में किस रास्ते से दाखिल हुए.

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चोरी की इस सनसनीखेज वारदात और इसमें शामिल आरोपियों को लेकर पुलिस की जांच जारी है. आरोपी की पहचान और अन्य विवरण पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगे. फिलहाल, पुलिस की कई टीम मामले को सुलझाने में जुटी हैं.

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