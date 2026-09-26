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'दृश्यम 3' से पहले अजय देवगन का अनोखा अंदाज, CM की पत्नी अमृता फडणवीस संग जुहू बीच पर कचरा किया साफ

फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज से पहले बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ मिलकर गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई की.

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अमृता फडणवीस संग सफाई अभियान का हिस्सा बने अजय देवगन (Photos: Instagram @my_bmc)
अमृता फडणवीस संग सफाई अभियान का हिस्सा बने अजय देवगन (Photos: Instagram @my_bmc)

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. अजय की फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले अजय एक स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने.

एक्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और 'दिव्याज फाउंडेशन' की संस्थापक अमृता फडणवीस के साथ मुंबई के जुहू बीच पर सफाई अभियान में शामिल हुए. अजय और अमृता फडणवीस ने साथ मिलकर जुहू बीच की सफाई की. 

अजय-अमृता फडणवीस का सफाई अभियान

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अजय देवगन दिव्याज फाउंडेशन की 'सी शोर शाइन 2026' पहल का हिस्सा बने. गणपति विसर्जन के बाद इसे मुंबई का सबसे बड़ा बीच सफाई अभियान कहा जा रहा है. यह आयोजन नागरिकों को एकजुट करके साफ-सुथरे तटों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कल को बढ़ावा देता है. 

सफाई अभियान के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अजय देवगन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर गणपति विसर्जन के बाद बचा हुआ कचरा इकट्ठा करते और उन्हें प्लास्टिक बैग्स में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं. अमृता फडणवीस भी बीच की सफाई करती हुई दिखाई दीं. 

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अजय की अपील

मीडिया संग बातचीत में अजय देवगन ने कहा-जिस तरह हम सब अपने घर से प्यार करते हैं और उसे साफ रखते हैं, मुझे लगता है कि हम अपने देश, अपने शहर और अपने समुद्रों से भी प्यार करते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारी भी जिम्मेदारी है?

 

अजय ने नागरिकों से अपने आसपास सफाई रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की भी अपील की. उन्होंने आगे कहा- जब तक हम खुद यह तय नहीं कर लेते कि हमें अपने शहर और देश को साफ रखना है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा. 

फैंस को अजय की फिल्म का इंतजार
अजय देवगन फिलहाल अपनी फिल्म 'दृश्यम: द कंक्लूजन' की तैयारी में जुटे हैं. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अहम भूमिकाओं में दिखेंगे. फिल्म का लोगों का बेसब्री से इंतजार है. 
 

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