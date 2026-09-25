स्लीपर बस के बाद ग्रेटर नोएडा की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, जलकर खाक हुईं कई गाड़ियां

ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. रात करीब 2 बजे लगी आग के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. समय रहते फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कंपनी में खड़े कुछ वाहन भी आग की चपेट में आ गए.

आग पर काबू पाने के लिए 21 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. यह मामला सेंट्रल नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर का है.

बस में लगी थी भीषण आग

ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई थी. यह घटना यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से करीब 32 किलोमीटर आगे हुई थी, जो जेवर थाना क्षेत्र में आता था. हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले पर दुख प्रकट किया था. बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया गया था.

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9 लोगों की मौत हुई थी

ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया था कि आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदना शुरू कर दिया था. हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी. बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे. घटना बुधवार-गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे हुई थी. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था. आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने का काम शुरू किया था. काफी मशक्कत के बाद फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया था.

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