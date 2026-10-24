दूल्हा मुंबई में, दुल्हन मोबाइल टावर पर! ऑनलाइन शादी हुई, तब 100 फीट की ऊंचाई से उतरी प्रेमिका, बहराइच की कहानी

यूपी के बहराइच में एक लव स्टोरी में ऐसा मोड़ आया कि गांव में तमाशबीनों की भीड़ लग गई. प्रेमी मुंबई में था और प्रेमिका शादी की डिमांड करते हुए करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे. प्रेमिका नीचे उतरने को राजी नहीं हुई तो पुलिस ने बीच-बचाव किया. आखिरकार काजी को बुलाया गया और मुंबई में मौजूद प्रेमी के साथ ऑनलाइन शादी की रस्म अदा कराई गई. इसके बाद काफी समझाने-बुझाने पर प्रेमिका टावर से नीचे उतर आई.

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मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है. यहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी गांव में 23 अक्टूबर को यह घटनाक्रम हुआ. पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में कई घंटे तक यह मामला चलता रहा. मोतीपुर थाना क्षेत्र के बस्थनवा गांव की रहने वाली लड़की का अपने ही गांव के नूरुद्दीन से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे.

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नूरुद्दीन काम के सिलसिले में मुंबई में रह रहा था. इधर, परिवारों की असहमति से परेशान लड़की ने ऐसा कदम उठाया कि गांव में हड़कंप मच गया. वह चौधरी गांव में लगे बीएसएनएल के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और शादी की मांग करने लगी. टावर की ऊंचाई करीब 100 फीट थी. एक लड़की को इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देखकर नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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लोग समझाते रहे, लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए उसे काफी समझाया गया. लेकिन वह शादी की मांग पूरी होने तक नीचे आने को तैयार नहीं थी. ऐसी हालत में पुलिस के सामने दो चुनौतियां थीं. पहली, लड़की को सुरक्षित नीचे उतारना. दूसरी, उस विवाद को सुलझाना जिसकी वजह से वह टावर पर चढ़ी थी.

पुलिस ने दोनों परिवारों से बातचीत की और शादी के मुद्दे पर मध्यस्थता की. काफी कोशिशों के बाद परिवारों को शादी के लिए राजी किया गया. इसके बाद टावर के नीचे काजी को बुलाया गया. लड़की बहराइच में मोबाइल टावर पर थी, जबकि उसका प्रेमी काम के सिलसिले में मुंबई में मौजूद था. दोनों की शादी कराने के लिए ऑनलाइन निकाह की व्यवस्था की गई. काजी की मौजूदगी में ऑनलाइन निकाह की रस्म अदा कराई गई. निकाह होने के बाद लड़की को नीचे उतरने के लिए समझाया गया. काफी समझाने के बाद वह टावर से नीचे आ गई.

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