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लिफ्ट में पेशाब पीता दिखा डिलीवरी बॉय, बदबू आई तो कुत्ते पर गया था शक, CCTV ने खोला राज, Video

मुंबई के चेंबूर स्थित तिलक नगर की अक्षय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय की कथित हरकत का CCTV फुटेज सामने आया है. लिफ्ट में बदबू आने के बाद निवासियों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी. आरोप है कि डिलीवरी कर्मी ने लिफ्ट में पेशाब किया और फिर अपने हाथ में पेशाब कर लिया. सोसाइटी ने सफाई कराई और पुलिस शिकायत की तैयारी शुरू की.

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लिफ्ट में डिलीवरी बॉय ने की घिनौनी हरकत. (Photo: Screengrab)
लिफ्ट में डिलीवरी बॉय ने की घिनौनी हरकत. (Photo: Screengrab)

मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर स्थित अक्षय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार दोपहर एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने वहां रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया. करीब 2:30 बजे सोसाइटी के एक सदस्य ने लिफ्ट के अंदर तेज बदबू आने की जानकारी ग्रुप में दी. शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी पालतू जानवर या कुत्ते ने लिफ्ट में गंदगी कर दी होगी. हाउसकीपिंग स्टाफ और सोसाइटी के लोगों ने जब इसकी वजह पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने लिफ्ट का CCTV फुटेज देखने का फैसला किया. इसके बाद कैमरे में जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर सोसाइटी के लोग दंग रह गए.

सोसाइटी के सदस्य गिरीश के मुताबिक, CCTV फुटेज में खाना डिलीवर करने आया एक डिलीवरी कर्मी लिफ्ट के अंदर पेशाब करता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि इसके बाद उसने अपने हाथ में पेशाब किया और फिर उसे पी लिया. फुटेज सामने आने के बाद सोसाइटी के लोगों में नाराजगी फैल गई. जिस जगह से रोजाना लोग आते-जाते हैं और जहां सोसाइटी के निवासी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहां इस तरह की कथित हरकत सामने आने के बाद लोगों ने तुरंत लिफ्ट की सफाई करवाई. सोसाइटी के लोगों के मुताबिक, शुरुआत में बदबू की वजह किसी जानवर को माना जा रहा था, लेकिन CCTV ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी.

वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर, कंपनी को किया गया टैग

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घटना के सामने आने के बाद सोसाइटी प्रबंधन ने मामले को दबाने के बजाय CCTV फुटेज की क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की. इसके साथ ही जोमैटो मैनेजमेंट और स्थानीय अधिकारियों को भी टैग किया गया. निवासियों का कहना है कि उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर से भी संपर्क किया. उनके मुताबिक, कस्टमर केयर की ओर से बताया गया कि संबंधित डिलीवरी कर्मी को सेवा से हटा दिया गया है. हालांकि, सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सिर्फ डिलीवरी कर्मी को सेवा से हटाना पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि जिस ग्राहक के घर खाना पहुंचाने के लिए वह आया था और जिस सोसाइटी की स्वच्छता प्रभावित हुई, इस मामले में कंपनी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

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CCTV फुटेज सामने आने के बाद सोसाइटी के लोगों ने डिलीवरी बॉय से संपर्क करने की कोशिश की. इसके लिए उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर फोन किया गया, लेकिन बताया गया कि नंबर अमान्य है. इसके बाद मामला पुलिस तक ले जाने की तैयारी शुरू की गई. सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. निवासियों की मांग है कि सार्वजनिक स्थान पर अस्वच्छता फैलाने और इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है.

घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है. निवासियों का कहना है कि डिलीवरी के लिए आने वाले कर्मचारियों को सोसाइटी के साझा स्थानों का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में उनके व्यवहार और वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. इस घटना के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के वेरिफिकेशन और जवाबदेही को लेकर भी सोसाइटी के लोगों ने सवाल उठाए हैं. निवासियों का कहना है कि डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सोसाइटी में आने-जाने की अनुमति दी जाती है. ऐसे में किसी कर्मचारी की कथित ऐसी हरकत से केवल एक लिफ्ट नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की स्वच्छता और सुरक्षा प्रभावित होती है.

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पुलिस शिकायत की तैयारी, कार्रवाई की मांग

सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. निवासियों की मांग है कि मामले की जांच की जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो. फिलहाल इस मामले में CCTV फुटेज ही घटना का प्रमुख आधार बताया जा रहा है. सोसाइटी की ओर से लिफ्ट की सफाई भी करा दी गई है.

घटना ने एक सामान्य शिकायत से शुरू होकर पूरे मामले को सामने ला दिया. पहले लिफ्ट में बदबू आई, फिर लोगों को कुत्ते या किसी पालतू जानवर पर शक हुआ. लेकिन CCTV रिकॉर्डिंग देखने के बाद कथित तौर पर डिलीवरी कर्मी की हरकत सामने आई. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और कंपनी तथा स्थानीय अधिकारियों तक मामला पहुंच गया. अब सोसाइटी के लोग पुलिस शिकायत के जरिए मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
 

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इनपुट- लतीफ
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