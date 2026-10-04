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छोटे भाई की जमीन पर थी नजर... खेत में घास काटने गई थी सोनी, पीछे से आया जेठ... कुल्हाड़ी से कर दिया कत्ल!

ये कहानी यूपी के फिरोजाबाद की है. सोनी नाम की 38 साल की महिला अपने खेत पर थी. आरोप है कि तभी उसका जेठ वहां आ गया. जेठ ने कुल्हाड़ी से महिला की हत्या कर दी. एक हादसे के बाद महिला का पति मानसिक रूप से कमजोर हो गया था, तब से सोनी ही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी. आरोप है कि सोनी का जेठ उसके पति की 9 बीघा जमीन कब्जा करना चाहता था.

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धारदार हथियार से महिला के सिर पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
धारदार हथियार से महिला के सिर पर किया हमला. (Photo: Screengrab)

यूपी के फिरोजाबाद में नौ बीघा जमीन का विवाद एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया. 38 साल की सोनी खेत में घास काटने गई थी. लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी. आरोप है कि सोनी के जेठ नेपाल सिंह ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया. सोनी की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद नेपाल सिंह फरार हो गया. अब पुलिस उसकी तलाश में दो टीमें लगाकर दबिश दे रही है.

मामला नगला खंगर थाना क्षेत्र के कोरारी खेड़ा गांव का है. मृतका के भाई अमृतलाल इटावा के सैफई के रहने वाले हैं. उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में अपनी बहन की हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया है. अमृतलाल के मुताबिक, सोनी की शादी साल 1998 में संदीप से हुई थी.

दोनों का एक 13 साल का बेटा है. परिवार के मुताबिक, कुछ समय पहले एक हादसे के बाद संदीप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह गई थी. ऐसे में खेत की जिम्मेदारी काफी हद तक सोनी ही संभाल रही थी. वह खेत पर जाती थी, वहां काम करती थी और जमीन की देखरेख भी करती थी. यही बात कथित तौर पर नेपाल सिंह को खटकती थी.

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firozabad land dispute brother in law accused killing woman axe

सोनी के भाई अमृतलाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि नेपाल सिंह की नजर अपने छोटे भाई के हिस्से की नौ बीघा जमीन पर थी. उनका आरोप है कि नेपाल सिंह नहीं चाहता था कि सोनी खेत पर जाए या वहां काम करे. नेपाल सिंह को लगता था कि सोनी के रहते जमीन पर कब्जा करना मुश्किल होगा. फिर वह दिन आया जब सोनी खेत पर घास काटने गई थी.

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यह भी पढ़ें: पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की हत्या... रास्ते में घेरा और कार पर बरसाईं गोलियां, बाइक से आए थे हमलावर

आरोप है कि इसी दौरान नेपाल सिंह ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिसमें सोनी की मौत हो गई. घटना की खबर गांव में पहुंची तो पुलिस भी मौके पर पहुंची. जांच शुरू हुई. परिजनों के आरोप और शुरुआती जांच के आधार पर नेपाल सिंह का नाम सामने आया. लेकिन तब तक वह मौके से फरार हो चुका था. पुलिस ने उसके खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है.

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अब उसकी तलाश में दो टीमें बनाई गई हैं. पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि नेपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है.

अब पुलिस की जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. क्या खेत को लेकर पहले से विवाद चल रहा था? क्या सोनी को पहले भी खेत पर जाने से रोका गया था? जिस वक्त हमला हुआ, उस समय वहां कौन-कौन मौजूद था? और क्या नौ बीघा जमीन का विवाद ही इस हत्या की वजह बना? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे.

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