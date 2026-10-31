सरदार पटेल को CM योगी ने किया नमन, बोले- राष्ट्रीय एकता बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया. CM ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी. योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है.

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मुख्यमंत्री योगी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार और लौह पुरुष बताते हुए कहा कि उनका जीवन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि देश की ताकत उसकी एकता में है और इस एकता का आधार 'राष्ट्र प्रथम' की भावना है.

'2017 से पहले यूपी में सामाजिक समरसता को पहुंचा आघात'

योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया. इससे राष्ट्रीय एकात्मता की भावना कमजोर हुई और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा.

जिस राष्ट्रीय एकात्मता के लिए 'भारत रत्न' लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का पावन कर्तव्य है। किंतु वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण, जातिवाद व परिवारवाद की राजनीति ने समाज को बांटने का कार्य किया और राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को कमजोर कर सामाजिक समरसता को आघात पहुंचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। हमने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को सुशासन का आधार बनाकर सामाजिक समरसता को सुदृढ़ किया तथा श्रद्धेय सरदार पटेल जी की अमूल्य विरासत को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प से जोड़ा। इसी संकल्प को जन-जन की चेतना और आचरण में उतारने का सामूहिक अवसर है- श्रद्धेय सरदार पटेल जी की जयंती एवं 'राष्ट्रीय एकता दिवस' पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी'। आइए, इस 'एकता दौड़' में सहभागी बनें। हमारा हर कदम राष्ट्र की अखंडता के प्रति समर्पण और 'राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम' के अटल संकल्प का प्रतीक बने। जय हिंद। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 31, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला है. सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र के साथ सुशासन को आधार बनाया और सामाजिक समरसता को मजबूत किया.

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'रन फॉर यूनिटी' में शामिल होने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' एकता के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर है. उन्होंने लोगों से इस दौड़ में शामिल होने की अपील की. योगी ने कहा कि दौड़ में उठाया गया हर कदम देश की अखंडता के प्रति समर्पण और 'राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम' के संकल्प का प्रतीक होना चाहिए. उन्होंने अपने संदेश का समापन 'जय हिंद' के साथ किया.





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