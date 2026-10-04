पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की हत्या... रास्ते में घेरा और कार पर बरसाईं गोलियां, बाइक से आए थे हमलावर

लुधियाना में शनिवार की देर शाम पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह अपनी इनोवा कार में सवार होकर जमीन से अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में बाइक से आए हमलावरों ने 10 राउंड फायर कर हत्या कर दी और फरार हो गए. वारदात के बाद सूचना मिली तो पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

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मृतक का नाम नवतेज सिंह उर्फ नीटू था. उम्र 60 साल. गांव मनेवाल के पूर्व सरपंच रह चुके थे. घर घुमार मंडी के कृष्णा नगर में था. शनिवार की शाम वह अपनी इनोवा कार से घर के लिए वापस निकले थे. गाड़ी लाडोवाल बाईपास की तरफ पहुंची. जगह थी साउथ सिटी रोड के पुल के पास. यहीं रास्ते में दो बाइक सवार पहले से मौजूद थे. जैसे ही नवतेज सिंह की इनोवा वहां पहुंची, दोनों हमलावरों ने कार को घेर लिया.

इसके बाद गोलियां चलीं. एक-दो नहीं. करीब 10 राउंड. हमलावरों ने नवतेज सिंह की इनोवा को निशाना बनाकर कई राउंड फायर किए. अचानक हुई फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और बाइक से मौके से फरार हो गए.

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गोलियों की बौछार के बाद नवतेज सिंह की हालत बेहद गंभीर हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस के सामने सवाल यही है कि आखिर नवतेज सिंह की हत्या क्यों की गई. पुलिस जांच में जुटी है. तफ्तीश में जमीन से जुड़े विवाद सहित दूसरे कारणों को भी देखा जा रहा है. पुलिस नवतेज सिंह के पुराने विवादों और उनके संपर्क में रहे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

इसके अलावा उस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस के लिए अहम हैं, जिससे वारदात से पहले और बाद की तस्वीरों से हमलावरों की पहचान हो सके. बाइक किस तरफ से आई थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी किस रास्ते से भागे, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. थाना लाडोवाल के एसएचओ सुखविंदर सिंह के मुताबिक, पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

नवतेज सिंह गांव मनेवाल के पूर्व सरपंच थे. अब उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या हत्या के पीछे जमीन का कोई विवाद था. क्या किसी पुराने विवाद ने फिर से सिर उठाया. या हमलावरों की कोई और वजह थी. इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे.

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