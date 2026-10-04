scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की हत्या... रास्ते में घेरा और कार पर बरसाईं गोलियां, बाइक से आए थे हमलावर

पंजाब के लुधियाना में शनिवार की शाम गांव मनेवाल के पूर्व सरपंच नवतेज सिंह उर्फ नीटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह अपनी कार में सवार होकर घर लौट रहे थे. लाडोवाल बाईपास पर साउथ सिटी रोड के पुल के पास बाइक सवार दो हमलावरों ने उनकी कार को घेरा और करीब 10 राउंड फायरिंग की.

Advertisement
X
हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस. (Photo: Screengrab)
हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस. (Photo: Screengrab)

लुधियाना में शनिवार की देर शाम पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह अपनी इनोवा कार में सवार होकर जमीन से अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में बाइक से आए हमलावरों ने 10 राउंड फायर कर हत्या कर दी और फरार हो गए. वारदात के बाद सूचना मिली तो पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

मृतक का नाम नवतेज सिंह उर्फ नीटू था. उम्र 60 साल. गांव मनेवाल के पूर्व सरपंच रह चुके थे. घर घुमार मंडी के कृष्णा नगर में था. शनिवार की शाम वह अपनी इनोवा कार से घर के लिए वापस निकले थे. गाड़ी लाडोवाल बाईपास की तरफ पहुंची. जगह थी साउथ सिटी रोड के पुल के पास. यहीं रास्ते में दो बाइक सवार पहले से मौजूद थे. जैसे ही नवतेज सिंह की इनोवा वहां पहुंची, दोनों हमलावरों ने कार को घेर लिया.

इसके बाद गोलियां चलीं. एक-दो नहीं. करीब 10 राउंड. हमलावरों ने नवतेज सिंह की इनोवा को निशाना बनाकर कई राउंड फायर किए. अचानक हुई फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और बाइक से मौके से फरार हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Kanhaiya Lal Murder Case
कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
अमृतसर में इन्फ्लुएंसर की हत्या, UK में बैठे गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
Nagpur Wife murdered on suspicion of an affair
अफेयर के शक में पत्नी की हत्या, पति ने पीट-पीटकर ले ली जान
Encounter of murder and rape accused up Police action
हत्या और दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर... मेरठ से ललितपुर तक एक्शन
Car Travels Nearly 100 KM Per Hour, Hits Five People; Disturbing CCTV Captures Incident
100 KM की रफ्तार में कार का कहर, बाइक सवार 15 फीट हवा में उछला, Video

Former Sarpanch Shot Dead in Ludhiana Bike Borne Assailants Fire Car

यह भी पढ़ें: अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या, UK में बैठे गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Advertisement

गोलियों की बौछार के बाद नवतेज सिंह की हालत बेहद गंभीर हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस के सामने सवाल यही है कि आखिर नवतेज सिंह की हत्या क्यों की गई. पुलिस जांच में जुटी है. तफ्तीश में जमीन से जुड़े विवाद सहित दूसरे कारणों को भी देखा जा रहा है. पुलिस नवतेज सिंह के पुराने विवादों और उनके संपर्क में रहे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

इसके अलावा उस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस के लिए अहम हैं, जिससे वारदात से पहले और बाद की तस्वीरों से हमलावरों की पहचान हो सके. बाइक किस तरफ से आई थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी किस रास्ते से भागे, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. थाना लाडोवाल के एसएचओ सुखविंदर सिंह के मुताबिक, पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

नवतेज सिंह गांव मनेवाल के पूर्व सरपंच थे. अब उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या हत्या के पीछे जमीन का कोई विवाद था. क्या किसी पुराने विवाद ने फिर से सिर उठाया. या हमलावरों की कोई और वजह थी. इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कोर्ट केस-टूटे रिश्तों से बिगड़ी थी सलमान खान की छवि, बिग बॉस में छलका दर्द |
    'को-पायलट नमाज के बहाने उठा और पीछे से मार दी कुल्हाड़ी...', कैप्टन स्मित ने बताया कॉकपिट में क्या-क्या हुआ था |
    कटा प्राइवेट पार्ट, 9 दिन बाद भी FIR नहीं... रसिक दुलारी केस से घिरा प्रेमानंद महाराज का आश्रम |
    यहां हर चीज पर फुल स्टॉप है लेकिन हाइट पर नहीं... कहानी सबसे लंबे लोगों के मुल्क की! |
    केंचुआ पकड़ने का अनोखा कॉम्पिटिशन, 30 मिनट में 567 केंचुए पकड़कर बच्ची ने बनाया रिकॉर्ड |
    कौन थे वो 2 'मिस्ट्री पायलट', जिन्होंने FlyDubai विमान को बचाया? कॉकपिट में पहुंचकर बचाई 182 जानें |
    'बॉर्डर 2 से बनाई दूरी, पाकिस्तानी हसीना संग दिखे', दिलजीत दोसांझ पर भड़के मीका, लगाए आरोप |
    Mangal Gochar: मंगल ने बदली चाल, 6 राशियों का अच्छा समय! 12 नवंबर तक होगा बड़ा फायदा |
    6-7 कैच छोड़े, डेथ ओवर्स में भी फेल... मुल्लांपुर ODI में हार के बाद भड़के कप्तान शुभमन गिल, खिलाड़ियों को दी वॉर्निंग |
    Panpathi Roti Recipe: चकला-बेलन से नहीं, पानी से हाथों पर फैलाकर बनती है ये पारंपरिक रोटी, जानें बनाने का आासन तरीका
    Advertisement