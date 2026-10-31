Plant Vastu: कांच की बोतल में उगाएं ये पौधे, खूब बढ़ेगी जमा-पूंजी!

Lucky Plant Vastu: घर की सजावट के लिए पौधों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. खास बात यह है कि हर पौधे को उगाने के लिए मिट्टी और बड़े गमले की जरूरत नहीं होती. कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिन्हें पानी से भरे कांच के जार या बोतल में आसानी से उगाया जा सकता है. ये पौधे कम जगह में भी घर को खूबसूरत और हराभरा लुक देते हैं. वहीं, वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इन्हें घर में सही दिशा में रखने से माहौल खुशनुमा बना रहता है. आइए जानते हैं पानी में उगने वाले ऐसे 3 पौधों के बारे में, जिन्हें आप अपने घर की सजावट का हिस्सा बना सकते हैं.

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1. मनी प्लांट से जुड़ी है धन और तरक्की की मान्यता

मनी प्लांट घरों में लगाया जाने वाला लोकप्रिय पौधा है. इसकी हरी पत्तियां और तेजी से बढ़ती बेल घर की खूबसूरती बढ़ाती हैं. वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में इसे धन, समृद्धि और तरक्की का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि घर में हरा-भरा मनी प्लांट रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और खुशहाली आती है.

इस पौधे को पानी में उगाना भी काफी आसान है. इसके लिए मनी प्लांट की स्वस्थ कटिंग को साफ पानी से भरे कांच के जार में रखें. ध्यान दें कि पौधे की गांठ वाला हिस्सा पानी में डूबा रहे, ताकि जड़ें विकसित हो सकें. वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है.

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर पानी बदलें, पीली या सूखी पत्तियों को हटा दें. वास्तु में बताए गए धन लाभ के ये प्रभाव धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

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2. लकी बैम्बू को माना जाता है सौभाग्य का प्रतीक

लकी बैम्बू अपने आकर्षक तनों और हरी पत्तियों के कारण घर और ऑफिस की सजावट में खूब पसंद किया जाता है. फेंगशुई में इसे सौभाग्य, सफलता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इसे घर में रखने से सकारात्मक माहौल बनता है, इससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

लकी बैम्बू को मिट्टी के बजाय पानी में भी उगाया जा सकता है. इसके लिए कांच के लंबे बर्तन में साफ पानी भरकर पौधे की जड़ों को उसमें रखें. बर्तन में छोटे सजावटी पत्थर डालने से पौधे को सहारा भी मिल सकता है. वास्तु और फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, इसे पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

इसकी देखभाल करते समय पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखें. समय-समय पर पानी बदलते रहें, बर्तन को साफ करें. पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन तेज सीधी धूप न पड़े.

3. पीस लिली से घर को मिलता है खूबसूरत और शांत लुक

पीस लिली अपने चमकदार हरे पत्तों और सफेद फूलों के लिए जानी जाती है. यह पौधा घर के लिविंग रूम, स्टडी एरिया या रोशनी वाली जगह की सुंदरता बढ़ा सकता है. वास्तु शास्त्र में इसे शांति, पवित्रता और सामंजस्य से जोड़कर देखा जाता है.

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पीस लिली को पानी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पौधे की जड़ों से मिट्टी सावधानीपूर्वक साफ करनी होती है. इसके बाद जड़ों को पानी में रखा जाता है. ध्यान रहे कि पत्तियां पानी में न डूबें और पौधे को पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोशनी मिलती रहे.

वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, पीस लिली को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. हालांकि, इसे केवल दिशा देखकर न रखें. पौधे की जरूरत के अनुसार रोशनी, तापमान और पानी का भी ध्यान रखना जरूरी है. पीस लिली को पालतू जानवरों और छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इसे चबाने से नुकसान हो सकता है.



पानी में पौधे उगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

पानी में पौधे उगाने का तरीका कम जगह वाले घरों और फ्लैट के लिए उपयोगी हो सकता है. हालांकि, पौधों को लंबे समय तक हरा-भरा रखने के लिए उनकी देखभाल जरूरी है.

- साफ बर्तन का इस्तेमाल करें: कांच का जार या बोतल इस्तेमाल करने से जड़ों की स्थिति देखना आसान होता है.

- पानी नियमित रूप से बदलें: पानी गंदा होने या उसमें दुर्गंध आने पर तुरंत बदल दें.

- रोशनी का रखें ध्यान: पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त रोशनी दें. तेज सीधी धूप से कई इनडोर पौधों की पत्तियां खराब हो सकती हैं.

- जड़ों की जांच करें: अगर जड़ें काली पड़ने लगें या सड़ने लगें, तो खराब हिस्सों को हटाकर बर्तन साफ करें.

- पौधे की जरूरत समझें: सभी पौधे पानी में समान रूप से अच्छी तरह नहीं बढ़ते. सही पौधे का चुनाव करना जरूरी है.

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क्या पानी में उगने वाले पौधे सच में धन और खुशहाली लाते हैं?

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में मनी प्लांट, लकी बैम्बू और पीस लिली जैसे पौधों को सकारात्मकता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. . इनका वास्तविक लाभ घर की सुंदरता बढ़ाने, प्रकृति से जुड़ाव महसूस कराने और आसपास हरियाली बनाए रखने में देखा जा सकता है.

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