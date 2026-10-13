scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिव मंदिर में मौत का तांडव: पूजा करने पहुंचे महेश पर गिरी आकाशीय बिजली, तोड़ा दम; घंटा टूटा-दीवार क्षतिग्रस्त

हाथरस में थाना मुरसान क्षेत्र के गांव जटोई में शिव मंदिर पर पूजा करने गए 40 वर्षीय महेश चंद्र दीक्षित की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे में मंदिर का घंटा और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. मथुरा में इलाज के दौरान उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.

Advertisement
X
मंदिर गए महेश पर गिरी आकाशीय बिजली (Photo- Screengrab)
मंदिर गए महेश पर गिरी आकाशीय बिजली (Photo- Screengrab)

यूपी के हाथरस जिले में शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे 40 वर्षीय महेश चंद्र दीक्षित की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे में मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा है. बिजली गिरने से मंदिर का घंटा सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया. महेश की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना थाना मुरसान क्षेत्र के गांव जटोई की है. 

दरअसल, सोमवार सुबह महेश चंद्र दीक्षित बारिश के बीच घर से करीब 100 मीटर दूर शिव मंदिर छतरी लगाकर गए थे. लेकिन इसी दौरान उनपर आकाशीय बिजली गिर पड़ी. इस हादसे में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में मंदिर का घंटा-दीवार आदि क्षतिग्रस्त हुए हैं. 

बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महेश चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मथुरा रेफर कर दिया गया. मथुरा के अस्पताल में उपचार के दौरान महेश चंद्र ने दम तोड़ दिया. महेश चंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है.

सम्बंधित ख़बरें

Sapna Choudhary
मेले में सपना चौधरी का प्रोग्राम रद्द, पुलिस को भीड़ बेकाबू होने का डर
लापता था लड़का... प्रेमानंद आश्रम में होने का दावा
Hathras Retired soldier and his wife murdered
हाथरस में रिटायर्ड फौजी और पत्नी की हत्या, घर के अंदर मिला शव
Hathras jcb incident
हाथरस में JCB चालक की लापरवाही से हुई मासूम बच्ची मौत
JCB killed innocent Naina in Hathras (Photo: Screengrab)
JCB ने ली मासूम की जान: पेट में घुसा लोहे का पंजा, तोड़ा दम
Advertisement

ग्रामीणों के मुताबिक, बिजली गिरने से शिव मंदिर को नुकसान हुआ है. मंदिर का घंटा और जंजीर आदि टूट गए. दीवारों में दरारें आ गईं. फर्श की टाइल्स भी उखड़ गई. मंदिर पर बिजली गिरने की दूसरी घटना है. बीते साल  भी मंदिर पर बिजली गिरी थी, हालांकि उस समय कोई जनहानि नहीं हुई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शिव मंदिर में मौत का तांडव: पूजा करने पहुंचे महेश पर गिरी आकाशीय बिजली, तोड़ा दम; घंटा टूटा-दीवार क्षतिग्रस्त |
    सीक्रेट... जब भारत ने अमेरिका को अपने फाइटर जेट के कॉकपिट से रखा दूर! |
    दुबई में ट्रक चलाने वाले पंजाब के शख्स की चमकी किस्मत, जीते 1.3 करोड़ रुपये |
    दिल्ली में CJP पर पुलिस की कार्रवाई, सौरव दास और आशुतोष रांका हिरासत में |
    'जिसे लड़की बताया वो लड़का था...' CJP वालों से मारपीट में जेल से छूटे रविंदर गोविंदा का फूल-मालाओं से स्वागत |
    मंगेतर आकृत‍ि अग्रवाल से पैचअप और फॉर्म में आए पृथ्वी शॉ, रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा |
    अस्पतालों में क्या फैसिलिटीज और चार्जेस हैं... सब साफ-साफ करना होगा डिस्प्ले, नए नियम |
    ट्रेंड में हरा-नीला सरिया, इस खासियत की वजह से जमकर खरीद रहे हैं लोग! |
    बिकिनी में TV की 'संस्कारी बहू', पूल में दिखाई बोल्डनेस, भीगी जुल्फें-दिलकश अदाएं, हुस्न से लगाई आग |
    न दरवाजा तोड़ा, न ताला... सिर्फ 9 मिनट में 18 KG चांदी चुरा ले गया चोर- VIDEO
    Advertisement