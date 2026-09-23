scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नौकरी छोड़ी, 80 साल के पिता का हाथ थामा... अब देश घुमा रहा बेटा, VIDEO इमोशनल कर देगा

80 साल के पिता के अधूरे सपने पूरे करने निकला एक बेटा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. मां के निधन के बाद उसने नौकरी छोड़कर पिता के साथ वक्त बिताने और उनकी उन ख्वाहिशों को पूरा करने का फैसला किया, जो जिंदगी और जिम्मेदारियों के बीच कहीं पीछे छूट गई थीं.

Advertisement
X
बेटे और पिता का ऐसा ही इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है (PHOTO:@bhukkhad_musafir)
बेटे और पिता का ऐसा ही इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है (PHOTO:@bhukkhad_musafir)

किसी पिता ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लगा दी. कभी उनकी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अपनी इच्छाएं पीछे रखीं, तो कभी बच्चों की खुशी को ही अपनी खुशी मान लिया. लेकिन जब वही पिता 80 साल की उम्र में पहली बार आसमान में उड़ते हैं, तो बेटे की बारी होती है कि वह पिता की उन अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करे, जो जिंदगी और जिम्मेदारियों की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गईं.

सोशल मीडिया पर एक बेटे और पिता का ऐसा ही इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वजह है बेटे की वह कोशिश, जिसमें वह अपने 80 साल के पिता की उन दबी हुई ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, जिन्हें जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच शायद उन्होंने कभी खुद के लिए जीने का मौका ही नहीं दिया.

वीडियो में बेटा अपने 80 वर्षीय पिता को पहली बार हवाई सफर कराता नजर आ रहा है. विमान की खिड़की से बाहर बादलों को देखते पिता के चेहरे पर हैरानी, खुशी और बच्चों जैसी मासूमियत साफ दिखाई देती है.

सम्बंधित ख़बरें

Chinese girl, all of 6, solves Rubik’s Cube in just 4.27 seconds
4.27 सेकंड में रुबिक क्यूब सॉल्व! 6 साल की बच्ची का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 23 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें
Australia shark attack
समंदर में खौफनाक मंजर... शार्क ने शख्स को फाड़ा, खून से लाल हुआ पानी
Yellowstone grizzly bear attack
जब पति को फाड़ रहा था भालू... पत्नी मरने का नाटक कर लेटे हुए थी
Ranthambore tiger, Ranthambore tiger viral video,
रणथंभौर में सड़क पर सोया टाइगर, पीछे लगीं 30 सफारी जीप, देखें वीडियो

'एक ऐसा सपना जिसे सच होने में 80 साल लग गए'

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर श्रीकांत पांडे (@bhukkhad_musafir) ने शेयर किया है. श्रीकांत के मुताबिक, अब उनका मकसद पिता के उन अधूरे सपनों को पूरा करना है, जिन्हें उन्होंने पूरी जिंदगी परिवार की जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर रखा. श्रीकांत ने बताया कि मां के कैंसर से निधन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है. इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब अपने 80 साल के पिता के साथ यात्राएं कर रहे हैं. उनका मकसद पिता के उन सपनों को पूरा करना है, जिन्हें वे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए

Advertisement

श्रीकांत पांडे के इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो उनके और उनके पिता से जुड़ी ऐसी कई भावुक कर देने वाली वीडियो मिलेंगी. कहीं वह अपने पिता को देश के अलग-अलग मंदिरों के दर्शन कराते नजर आते हैं, तो कहीं उन्हें वंदे भारत ट्रेन से सफर कराते दिखते हैं.

एक कमेंट में श्रीकांत ने बताया कि वह इन पलों को सोशल मीडिया पर इसलिए शेयर करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख सके और समझ सके कि माता-पिता के साथ बिताया समय कितना खास होता है.

एक वीडियो में वह कहते हैं कि लोग उनके संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन बच्चे पिता का ही स्वरूप होते हैं. वे वैसे ही बनते हैं, जैसे संस्कार उन्हें अपने पिता से मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: पापा ने पहली बार देखा जहाज... 80 साल की उम्र में बेटे ने पूरा किया सपना

हाल ही में श्रीकांत अपने पिता को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंदौर की फ्लाइट में लेकर गए. यह उनके पिता का पहला हवाई सफर था.

विमान को पहली बार करीब से देखकर दंग रह गए पिता

वीडियो में पिता एयरपोर्ट पर पहली बार विमान को करीब से देखते नजर आते हैं. उनके चेहरे पर ऐसा भाव है, जैसे कोई बच्चा पहली बार अपनी आंखों के सामने कोई अद्भुत चीज देख रहा हो. वह खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर आसमान और बादलों को देखते रहते हैं. कभी नीचे दिखाई दे रही छोटी-छोटी इमारतों को निहारते हैं, तो कभी चेहरे पर मुस्कान लिए खिड़की से बाहर देखते हैं.फ्लाइट में वह हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखते हैं. क्रू मेंबर्स भी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं.श्रीकांत के वीडियो पर लोग अपने माता-पिता से जुड़ी भावनाएं साझा कर रहे हैं.

Advertisement

एक यूजर ने लिखा, 'माता-पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं. भगवान आपको खुश रखे.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'इस जेनरेशन में ऐसा बेटा मिलना बहुत दुर्लभ है.' वहीं एक यूजर ने लिखा कि उसका भी सपना है कि वह अपने माता-पिता को फ्लाइट में सफर कराए. एक कमेंट में लिखा गया, 'पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन माता-पिता के साथ समय नहीं.'

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    29 दवाओं के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल, दिल्ली में एक दवा नकली भी मिली |
    लालबागचा राजा के दरबार में भीड़ में फंसे गोविंदा, 'गर्लफ्रेंड' ने हाथ पकड़कर खींचा, दिखी नजदीकियां, मुश्किल में 39 साल की शादी? |
    Railway Pension Rules 2026: रेलवे लाई नई स्कीम... डेथ, डिसएबिलिटी से 100% फैमिली पेंशन तक जानें नए नियम |
    Homemade Chilli Pickle: बाजार का अचार खाना छोड़िए, घर में बनाएं मिथिला स्पेशल हरी मिर्च का चटपटा और टेस्टी अचार, महीनों नहीं होगा खराब |
    कालकाजी इलाके में हुई घटना के बाद लेडी श्रीराम ने शुरू की ऑनलाइन क्लासेज, सुरक्षा कारणों को बताया वजह |
    भारत के ग्लोबल रीच को बड़ा बूस्ट... IMEC को ट्रंप का खुला समर्थन |
    मस्जिद गिराने और धार्मिक आजादी के मुद्दे पर जमीयत की बैठक, दिल्ली में जुटेंगे देशभर के उलेमा |
    'भारत हमारा सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त'... UN में भूटान PM ने की तारीफ |
    'जो भी रेप करे, उसे उसी दिन मार देना चाहिए....', जमुई कांड पर बोले बाहुबली अनंत सिंह
    Advertisement