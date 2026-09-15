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महोबा में खूनी खेल! पत्नी की त्रिशूल से गोदकर निर्मम हत्या, पैरोल पर जेल से बाहर आया था 'कातिल' पति

कुलपहाड़ कोतवाली के रगौलिया बुजुर्ग गांव में पैरोल पर आए उम्रकैद के सजायाफ्ता कल्लन रैकवार ने अपनी 48 वर्षीय पत्नी की त्रिशूल घोंपकर हत्या कर दी. खाने में जहर देने के वहम में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी 3 घंटे तक शव के पास बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

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महोबा में जेल से आए पति ने पत्नी को मार डाला (Photo- ITG)
महोबा में जेल से आए पति ने पत्नी को मार डाला (Photo- ITG)

यूपी के महोबा जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पैरोल पर बाहर आए उम्रकैद की सजा काट रहे एक पति ने अपनी पत्नी की त्रिशूल से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद वह तीन घंटे तक शव के पास बैठा रहा. हत्या की वजह पत्नी पर जहरीला पदार्थ देने का शक बताई जा रही है. वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही परिजनों की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

मामला महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रगौलिया बुजुर्ग गांव का है. सोमवार को 50 वर्षीय कल्लन रैकवार ने अपनी 48 वर्षीय पत्नी की त्रिशूल से ताबड़तोड़ वार कर जान ले ली. खूनी खेल खेलने के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं, बल्कि सुबह होते ही परिजनों को इसकी जानकारी दी. 

हत्या के बाद खुद कल्लन पत्नी के शव के पास 3 घंटे तक बैठा रहा. ​सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए. वहीं पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया. 

​जांच में सामने आया कि आरोपी कल्लन रैकवार का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक रहा है. वह मध्य प्रदेश की सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था. वर्ष 2014 में उसने मध्य प्रदेश के नौगांव में अपनी ही 10 माह की मासूम नातिन की पत्थर से पटककर हत्या कर दी थी, जिसके जुर्म में 2017 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वह हर तीन महीने में पैरोल पर अपने घर आता था.

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वंदना सिंह (एएसपी, महोबा) ने कहा कि आरोपी को अपनी पत्नी पर यह शक था कि वह उसे खाने में कोई जहरीला या नशीला पदार्थ मिलाकर देती है. इसी मानसिक वहम और शक के चलते उसने सोमवार की रात घर में रखे त्रिशूल से अपनी पत्नी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. ​मृतका के परिजनों ने बताया कि सुबह कल्लन ने खुद इस वारदात के बारे में उन्हें जानकारी दी. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने आगे बताया कि पीआरवी के माध्यम से सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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