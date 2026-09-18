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गन्ना, बिजली और MSP के मुद्दे पर रात में जुटे किसान, मुजफ्फरनगर में BKU की पहली रात्रि महापंचायत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में BKU ने पहली किसान मजदूर रात्रि महापंचायत आयोजित की. इसमें गन्ने के दाम, बिजली, MSP गारंटी कानून और जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

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भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत (Photo: ITG)
भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के नेतृत्व किसान मजदूर रात्रि महापंचायत का आयोजन किया गया. शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित इस महापंचायत में मुजफ्फरनगर के साथ ही आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में यह पहली रात्रि महापंचायत थी. 

किन मुद्दों पर हुई चर्चा

इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत समेत BKU के कई नेता मौजूद रहे. महापंचायत के दौरान किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने, बिजली, MSP गारंटी कानून और जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान आलू, गन्ना और गेहूं किसानों से जुड़े सवालों पर भी चर्चा हुई. 

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किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की लड़ाई सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी लड़ी जा सकती है. उनका कहना है कि इस रात्रि महापंचायत के माध्यम से किसानों और कार्यकर्ताओं को एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है. इस दौरान, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. 

अन्य जिलों में भी होंगी बैठकें

महापंचायत के दौरान टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को किसानों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा. उनका कहना है कि आने वाले समय में हर जिले में इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी. 

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यह भी पढ़ें: बेसहरा किसान परिवार का योगी सरकार बनी सहारा, 508 मृत किसानों के परिवारों को 21 करोड़ से ज्यादा की मदद

टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए गन्ने के दाम बढ़ाने, बिजली, MSP गारंटी कानून और जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने जैसे बड़े मुद्दे हैं. उन्होंने चीनी के दाम का जिक्र करते हुए कहा कि जब गन्ने के दाम बढ़ाने की बात आती है तो सवाल उठते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ने पर उतनी चर्चा नहीं होती. 

इस कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर था. मैदान और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया था. राकेश टिकैत का कहना है कि वैचारिक क्रांति दुनिया की बड़ी क्रांति है और BKU किसानों के बीच विचार के जरिए परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा.

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