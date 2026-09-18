Dhanu Tarot Rashifal 18 September 2026: स्वास्थ्य की बातों को नजरअंदाज न करें, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं

धनु

नाइन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए समय बेचैनी से बचने और उलझाव में न आने का संकेतक है. चुनौतियां बनी रह सकती हैं. परिस्थितियां साधारण रहेंगी. करीबियों को अनदेखा न करें. धैर्य व विवेक से सुधार के प्रयास बनाए रखें. विविध विषयों में सूझबूझ के साथ निर्णय लें. आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखें. आवश्यक कार्याें को उचित दिशा दें.

कारोबार में औसत स्थिति बनाए रहेंगे.

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दबाव में नहीं आएं. अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने पर फोकस रखेंगे. घरवाले सहयोग बढ़ाएंगे. संकल्पों को पूरा करने पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्याें को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में सावधानी बरतेंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बातों को नजरअंदाज न करें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. असहजता रहेगी.

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में सहजता बनाए रखेंगे. बजट के अनुरूप चलें. नियम निरंतरता पर बल दें.

रिश्ते: घर में सीमित दखल बनाए रखें. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.

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