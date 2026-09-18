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वाशिंगटन में जिनपिंग-ट्रंप की मुलाकात से पहले वांग-रुबियो की फोन डिप्लोमेसी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शी जिनपिंग की आगामी वाशिंगटन यात्रा से पहले फोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने चीन-अमेरिका संबंधों की स्थिरता, मतभेदों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

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वांग यी और मार्को रुबियो ने फोन पर की बातचीत (File Photo: Reuters)
वांग यी और मार्को रुबियो ने फोन पर की बातचीत (File Photo: Reuters)

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को फ़ोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अगले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वाशिंगटन यात्रा से पहले हुई. अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर बैठक करेंगे.

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, वांग यी और रुबियो ने गुरुवार को चीन-अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय संपर्क और विचारों को लेकर विस्तार से बातचीत की. हालांकि, इस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली शिखर बैठक का कोई ज़िक्र नहीं किया गया.

अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक 24 सितंबर को होनी है. हालांकि, बीजिंग की ओर से अभी तक तारीखों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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इस साल शी जिनपिंग और ट्रंप की यह दूसरी मुलाकात होगी. इससे पहले मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बातचीत भी की थी.

यह भी पढ़ें: खुद रूसी प्रोडक्ट खरीद रहा US, भारत को दे रहा 100% टैरिफ की धमकी... ट्रंप की ‘ब्लैकमेल स्ट्रैटेजी’

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किन मुद्दों पर हुई बात?

अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, वांग यी ने रुबियो के साथ बातचीत में कहा कि समय के साथ चीन-अमेरिका संबंध दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से तय किए गए रचनात्मक और रणनीतिक स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़े हैं. वांग ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीधी कूटनीति चीन-अमेरिका संबंधों को स्थिर रखने का सबसे मुख्य आधार है. 

उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत और सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को सुलझाने और एक-दूसरे के अहम हितों का सम्मान करने की अपील की. वांग ने कहा कि चीन और अमेरिका को यह सकारात्मक संदेश देना चाहिए कि दोनों देश स्थिर और रचनात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने का साथ ही विश्व शांति और विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति समेत कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की. 

जिनपिंग-ट्रंप की बैठक क्यों है खास? 

ट्रंप के लिए चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है. क्योंकि नवंबर में मिडटर्म चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ट्रंप प्रशासन कुछ कूटनीतिक उपलब्धियां दिखाना चाहता है. ट्रंप ने कहा है कि वे 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की मेजबानी करेंगे और उनके सम्मान में एक स्टेट डिनर भी रखेंगे.

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