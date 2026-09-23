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पत्नी से विवाद हो गया... युवक बोला- थाने बुलाकर 18 घंटे हिरासत में रखा और रुपये भी ले लिए... SP ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पति-पत्नी के विवाद के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं. नगीना देहात थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में युवक ने आरोप लगाया है कि उसे पुलिस ने करीब 18 घंटे तक थाने में रखा. इसके बाद धारा 151 के तहत उसका चालान किया गया. वायरल वीडियो में युवक ने आरोप लगाए हैं कि उससे पैसों की मांग की गई और केस में फंसाने की धमकी भी दी गई.

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एसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश. (Photo: Screengrab)
एसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश. (Photo: Screengrab)

यूपी के बिजनौर में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. इस मामले में युवक ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि पहले उसे थाने में करीब 18 घंटे तक रखा गया, बाद में धारा 151 में चालान कर दिया गया. फिर कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उसे घर जाने की बजाय दोबारा दारोगा के पास ले जाया गया. युवक ने आरोप लगाया कि उससे पैसे मांगे गए और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई.

यह पूरा मामला नगीना देहात थाना क्षेत्र का है. एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने अपना नाम सुहैल अब्बास बताया है. वह उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र के मिसरवाला गांव का रहने वाला है. सुहैल ने वीडियो जारी कर इंसाफ की गुहार लगाई. युवक का कहना है कि कुछ दिन पहले उसका पत्नी से विवाद हुआ था. इसके बाद उसकी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई.

Bijnor Youth Accuses Police 18 Hour Detention Extortion Dispute Wife Nagina Dehat

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इसके बाद उसे पता चला कि पत्नी जोगीरमपुरी गई है. इसके बाद वह उसे मनाने के लिए वहां पहुंचा. वह शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच पहुंचा था. वहां बातचीत के दौरान एक बार फिर पत्नी से विवाद हो गया. सुहैल का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत कर दी, जिसमें मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए.

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यह भी पढ़ें: पत्नी से मारपीट, फिर तीन तलाक... मुस्लिम महिला की शिकायत पर पति गिरफ्तार

सुहैल के अनुसार, वह घर जा रहा था, तभी महिला थाने से फोन आया. उसे नगीना देहात थाने बुलाया गया, इसके बाद वह थाने पहुंचा. सुहैल ने वीडियो में कहा कि नगीना देहात थाने में तैनात एसआई बादशाह खान ने उसके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की. लॉकअप में बंद कर दिया और करीब 18 घंटे तक वहां रखा गया. पैसे भी मांगे गए. फिर दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच उसका धारा 151 में चालान कर दिया गया. इसके बाद दो कॉन्स्टेबल उसे नगीना एसडीएम कोर्ट लेकर गए. सुहैल का कहना है कि कोर्ट से उसकी जमानत हो गई थी. फिर भी उसे घर जाने नहीं दिया गया.

सुहैल के अनुसार, एसआई ने दोनों कॉन्स्टेबलों से उसे वापस अपने पास लाने के लिए कहा. कॉन्स्टेबल उसे रायपुर थाने में दारोगा के कमरे में लेकर पहुंचे. वहां पैसों की मांग की गई. धमकी दी गई कि पैसे नहीं दिए तो केस में फंसा दिया जाएगा. पीड़ित ने वीडियो में कहा कि उससे 12 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए. ऑनलाइन भुगतान में उसे अनस नाम दिख रहा था.

जेब में मौजूद करीब 7 हजार रुपये नकद भी ले लिए गए. इसके बाद मोबाइल को रीसेट कर दिया गया. जब इस पूरे मामले को लेकर जब बिजनौर एसपी केके विश्नोई से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है. वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी. इस पूरे मामले की जांच एसपी ग्रामीण गौतम राय को सौंप दी गई है, जांच रिपोर्ट आते ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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