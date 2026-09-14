पत्नी से मारपीट, फिर तीन तलाक... मुस्लिम महिला की शिकायत पर पति गिरफ्तार

उत्तराखंड के देहरादून में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर मारपीट करने के बाद तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया. मामला पटेल नगर इलाके का है.

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महिला ने शनिवार को पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. इसमें उसने बताया कि उसका पति उसे परेशान करता था. महिला का आरोप है कि फरमान ने उसके साथ शारीरिक मारपीट की. इसके बाद उसने तीन तलाक बोल दिया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शिकायत में बताए गए आरोपों को दर्ज करने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की.

शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस

पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान जरूरी सबूत जुटाए.

जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई. इसके बाद आरोपी फरमान की गिरफ्तारी की गई. पुलिस ने बताया कि कार्रवाई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और सबूत जुटाने के बाद की गई है.

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जांच के बाद हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, मामले में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

महिला ने अपने पति पर परेशान करने, शारीरिक मारपीट करने के बाद तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है. अब मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी.

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