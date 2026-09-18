भैंस चोरी का प्लान था फुलप्रूफ... पुलिस से भिड़े तो 2 को लगी गोली, एनकाउंटर लोकेशन का LIVE वीडियो आया सामने

बिजनौर के अफजलगढ़ में दो भैंस चोरी करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो आरोपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गए. तीसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया. पुलिस के एक सिपाही को भी इस दौरान चोट लगी है.

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मामला 17 सितंबर की रात का बताया जा रहा है. दो दिन पहले यानी 16 सितंबर को अफजलगढ़ के बेगम सराय मोहल्ले से इकरामुद्दीन की दो भैंस चोरी हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

पिकअप में भैंस लेकर पहुंचे थे आरोपी



पुलिस हरेवली रोड पर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की भैंसों को पिकअप वाहन में भरकर ले जाया जा रहा है. पुलिस ने संदिग्ध पिकअप को रोकने की कोशिश की तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी. आरोपी पिकअप को बिरला फार्म की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर ले गए. कुछ दूर जाने के बाद पिकअप एक पेड़ से टकरा गई. इसके बाद वाहन में सवार लोग नीचे उतरकर भागने लगे.

पुलिस पर फायरिंग का आरोप



पुलिस के मुताबिक, भागते समय आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े. वहीं तीसरे आरोपी को पुलिस टीम ने पीछा करके पकड़ लिया. इस दौरान पुलिस का सिपाही मोहित भी घायल हुआ. घायल दोनों आरोपियों और सिपाही को इलाज के लिए अफजलगढ़ सीएचसी ले जाया गया. देखें VIDEO:-

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दो भैंस और पिकअप बरामद



पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की गई दोनों भैंस बरामद कर ली हैं. इसके अलावा घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन भी मिला है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से दो देशी तमंचे, 315 बोर के चार जिंदा कारतूस और दो खोखे भी बरामद हुए हैं.

पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बेगम सराय से दोनों भैंस चोरी करने की बात स्वीकार की है.

हरिद्वार और बिजनौर के रहने वाले हैं आरोपी



पकड़े गए आरोपियों की पहचान साकिब पुत्र रहीस, निवासी सती रोड, रुड़की, हरिद्वार; इरशाद पुत्र रशीद, निवासी नयागांव, कांठ, बिजनौर और शहजाद पुत्र शौकत, निवासी वंदा रोड, रुड़की, हरिद्वार के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, साकिब के खिलाफ रुड़की में गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं.

मुठभेड़ को लेकर अलग मुकदमा दर्ज



पुलिस ने मुठभेड़ और हथियार बरामदगी को लेकर भी अफजलगढ़ थाने में अलग मुकदमा दर्ज किया है. वहीं चोरी की दोनों भैंस बरामद होने के बाद पहले से दर्ज चोरी के मामले में भी संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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