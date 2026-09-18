scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजीत अगरकर रहेंगे या जाएंगे? AGM में नहीं मिला जवाब, अब किसके हाथ में है आखिरी फैसला?

BCCI की AGM में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य पर फैसला नहीं हुआ. चयन समिति से जुड़े मामलों पर आगे का फैसला लेने के लिए बोर्ड के पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है. अब अगरकर को एक्सटेंशन मिलेगा या नया चीफ सेलेक्टर आएगा, इस पर फैसला बाद में होगा.

Advertisement
X
अगरकर पर अब अगला कदम क्या?
अगरकर पर अब अगला कदम क्या?

भारतीय क्रिकेट में चयन समिति के सबसे बड़े सवाल पर शुक्रवार को भी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई.  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में अजीत अगरकर के कार्यकाल को बढ़ाने या उनकी जगह नया चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला नहीं हुआ. AGM में सदस्य इकाइयों ने इस मामले पर आगे का फैसला बोर्ड के पदाधिकारियों पर छोड़ दिया.

बैठक के बाद BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चयन समितियों से जुड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है.' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी पुष्टि की कि अब चयन समिति को लेकर आगे का फैसला बोर्ड के पदाधिकारी करेंगे.

अगरकर का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए AGM से पहले उनके भविष्य को लेकर काफी चर्चा थी. हालांकि AGM के बाद भी बोर्ड ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अगरकर को एक्सटेंशन मिलेगा या उनकी जगह किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Agarkar,Gautam Gambhir, BCCI review Meeting
BCCI की र‍िव्यू मीट‍िंग में क्या हुआ, सामने आ गई हर ड‍िटेल
Ajit Agarkar
अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट की उल्टी गिनती शुरू... AGM से पहले बड़ा सवाल
Parthiv Patel
BCCI बदलेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? ये धुरंधर रेस में सबसे आगे
India vs West Indies: वनडे-T20 टीम का हुआ ऐलान
India ODI Squad 2026
वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-जडेजा की वापसी

यानी फिलहाल अगरकर पर फैसला टला है, मामला खत्म नहीं हुआ. अब BCCI के पदाधिकारी आगे की प्रक्रिया तय करेंगे.

अगरकर के साथ जूनियर चयन समिति पर भी नजर

BCCI के सामने सिर्फ सीनियर चयन समिति का सवाल नहीं है. बोर्ड को जूनियर चयन समिति के सभी पांच पद भी भरने हैं. AGM में चयन समितियों से जुड़े मामलों पर पदाधिकारियों को अधिकार दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रहेगी.

Advertisement

अगरकर जुलाई 2023 में पुरुष सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने थे और 2025 की AGM में भी उन्हें पांच सदस्यीय समिति में बरकरार रखा गया था.

अरुण धूमल IPL गवर्निंग काउंसिल में बरकरार

AGM में IPL गवर्निंग काउंसिल को लेकर भी प्रक्रिया पूरी हुई. अरुण सिंह धूमल का IPL गवर्निंग काउंसिल में बने रहना तय हुआ. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इस दौरान BCCI से अपने यहां कुछ और प्रमुख मुकाबले आवंटित करने का अनुरोध भी किया.

सौरव गांगुली और वेंकटेश प्रसाद भी AGM में मौजूद

BCCI की 95वीं AGM में बोर्ड से जुड़े राज्य संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इनमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद रहे.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि BCCI के पदाधिकारी अगरकर के मामले में क्या फैसला लेते हैं. AGM ने फैसला अपने हाथ में रखने की बजाय अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंप दी है.

BCCI AGM में 10 बड़े फैसले, IPL से लेकर अंपायरों की फीस तक पर मुहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 18 सितंबर 2026 को मुंबई स्थित BCCI मुख्यालय में हुई. बैठक में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

1. IPL गवर्निंग काउंसिल में दो प्रतिनिधि शामिल
जनरल बॉडी के दो प्रतिनिधियों- अरुण सिंह धूमल और एम. खैरुल जमाल मजूमदार को IPL गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया और उसमें शामिल किया गया.

Advertisement

2. BCCI के खातों को मंजूरी
वित्त वर्ष 2025-26 के BCCI के ऑडिटेड खातों को जनरल बॉडी ने मंजूरी दे दी.

3. 2026-27 का बजट पास
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए BCCI का वार्षिक बजट भी मंजूर कर दिया गया.

4. ऑडिटर्स की नियुक्ति
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई.

5. IPL के 20वें सीजन का भव्य जश्न
2027 में होने वाले IPL के 20वें सीजन को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया गया. जनरल बॉडी ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी.

6. BCCI के 100 साल पूरे होने पर जश्न
BCCI 2028 में 100 साल पूरे करेगा. AGM में शताब्दी समारोह की तैयारियां शुरू करने का फैसला किया गया. यह समारोह दिसंबर 2027 से शुरू होगा और पूरे 2028 तक चलेगा.

7. अंपायरों और मैच रेफरी की फीस बढ़ेगी
अंपायरों और मैच रेफरी के लिए बढ़ी हुई भुगतान व्यवस्था को मंजूरी दी गई. उनके ग्रेड में भी बदलाव किया जाएगा.

8. नई इंटरनल कमेटी का गठन
BCCI की Prevention of Sexual Harassment Policy के तहत नई इंटरनल कमेटी बनाई गई.

9. Age Verification Policy अपडेट
BCCI की Age Verification Policy (उम्र सत्यापन नीति) में बदलाव किए गए और अपडेटेड पॉलिसी को मंजूरी दी गई.

10. दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए सुविधाओं पर चर्चा
जनरल बॉडी ने राज्य क्रिकेट संघों के साथ दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए बेहतर सुविधाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर चर्चा की. इसका उद्देश्य उनके विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भैंस चोरी का प्लान था फुलप्रूफ... पुलिस से भिड़े तो 2 को लगी गोली, एनकाउंटर लोकेशन का LIVE वीडियो आया सामने |
    'खुद बनाओ मंच, बदलो अपनी पहचान!', 'पंचायत आजतक' में बिहार के 4 युवा उद्यमियों ने सुनाई संघर्ष और सफलता की अनकही दास्तान |
    हिंदू धर्मगुरु से मिले आमिर खान: वायरल फोटोज के बाद 'महाभारत' प्रोजेक्ट की चर्चाएं तेज |
    मैथिली ठाकुर से CM बनने पर सवाल, बोलीं- अभी जिम्मेदारियां पूरी करना फोकस |
    अमेरिकी नागरिक को दिल्ली की कोर्ट से मिली डिफॉल्ट बेल, म्यांमार में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का है आरोप |
    BCCI बदलेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अगरकर की जगह ले सकता है ये धुरंधर, 25 टेस्ट मैच खेल चुका |
    यहां अफेयर पर महिला को 100 कोड़ों की सजा, दर्द की वजह से हुई बेहोश |
    राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO |
    आर्ट‍िस्ट होना ज्यादा भाता है या पॉलि‍टीश‍ियन? देखें आजतक पर मैथ‍िली ठाकुर से खास बातचीत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement