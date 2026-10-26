scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस सांप ने डसा, उसे ही हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, डॉक्टरों के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत

बांदा में सांप के काटने के बाद एक युवक जिंदा सांप को हाथ में लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया. युवक को इस हालत में देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया. मेडिकल स्टाफ ने सांप को बाहर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ. काफी समझाने के बाद उसने सांप को डिब्बे में बंद किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया.

Advertisement
X
मरीज के हाथ में सांप देख डॉक्टर भी हुए हैरान. (Photo: Screengrab)
मरीज के हाथ में सांप देख डॉक्टर भी हुए हैरान. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक हाथ में जिंदा सांप लेकर इलाज कराने पहुंच गया. युवक को इस हालत में देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ भी सांप को देखकर सतर्क हो गया. सांप के काटने की बात बताने वाले युवक के हाथ में जिंदा सांप होने के कारण इलाज शुरू करने से पहले उसे समझाने की कोशिश की गई. मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा का है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम एक युवक को सांप ने काट लिया था. इसके बाद वह सांप को हाथ में लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया. युवक को सांप के साथ देखकर अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई इस अजीबोगरीब घटना को देखकर हैरान था.

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने युवक से सांप को अस्पताल परिसर से बाहर छोड़ने के लिए कहा. स्टाफ को चिंता थी कि अगर सांप को अस्पताल में छोड़ दिया गया, तो वहां इलाज कराने आए दूसरे मरीजों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. हालांकि, युवक सांप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. मेडिकल स्टाफ ने उसे काफी समझाया. काफी देर तक समझाने के बाद युवक सांप को डिब्बे में बंद करने के लिए तैयार हुआ. इसके बाद सांप को डिब्बे में रखा गया और डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया. हालांकि, युवक ने सांप को बाहर छोड़ने के बजाय डिब्बे को अपने पास ही रखा.

नशे में था युवक, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज

सम्बंधित ख़बरें

सुनसान जगहों पर महिलाओं को बनाते थे निशाना.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
ई-रिक्शे में बैठी युवती का मंगलसूत्र झपटकर भागे बदमाश, CCTV से दो गिरफ्तार
परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
BJP का झंडा लगी थार ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत
लड़की समेत चार पर FIR.(Photo: Screengrab)
'मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं...', ट्रेन से कटकर युवक ने दी जान
अवैध संबंधों की बात आ रही सामने. (Photo: ITG)
मामा संग पी शराब, फिर मामी संग आपत्तिजनक हालत में मिला भांजा!
दो साल से बंद है सरकारी मदद.(Photo: Siddharth Gupta/ITG)
'साहब! मुझे कागजों में जिंदा कर दीजिए', परेशान बुजुर्ग की DM से गुहार

जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीके गुप्ता ने बताया कि युवक अस्पताल में हाथ में जिंदा सांप लेकर आया था. उसने डॉक्टरों को बताया कि सांप ने उसे काट लिया है. डॉक्टर के मुताबिक, युवक नशे में था. उसे भर्ती कर लिया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है.

Advertisement

डॉ. गुप्ता ने बताया कि युवक को समझाया गया था कि वह सांप को अस्पताल से बाहर छोड़ आए, क्योंकि इससे अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों के लिए खतरा हो सकता है. लेकिन युवक सांप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. बाद में समझाने पर उसने सांप को डिब्बे में बंद कर दिया. इसके बावजूद वह डिब्बे को अपने पास ही रखे हुए था.

अस्पताल में सांप को लेकर चर्चा, मरीजों की सुरक्षा की चिंता

इस घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद लोग युवक और उसके साथ रखे सांप को देखकर हैरान रह गए. मेडिकल स्टाफ ने युवक को साफ तौर पर बताया कि अस्पताल परिसर में सांप को खुला छोड़ना दूसरे मरीजों और लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. इसी वजह से उसे सांप को डिब्बे में बंद रखने के लिए समझाया गया. फिलहाल, युवक को अस्पताल में भर्ती करके डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. डॉक्टर उसकी हालत को देखते हुए इलाज कर रहे हैं. वहीं, जिंदा सांप को हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचने का यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    WPL 2027: ऑक्शन के लिए किस टीम के पास है सबसे ज्यादा पैसा! इन दिग्गजों पर लगेगी करोड़ों की बोली? |
    'मौत के कुएं' में फर्राटा भरती बाइक अचानक धधकी, करतब दिखा रही युवती झुलसी, बालों में लगी आग |
    हूतियों के हमलों के बीच सऊदी अरब को मिलिट्री सपोर्ट देगा मिस्र, संसद की हरी झंडी |
    ईरान जंग का समुद्र पर असर? UAE के तट पर तेल फैलने से बढ़ी चिंता |
    Raveena Tandon On Becoming Grandmother: नानी बन चुकी हैं रवीना टंडन, 21 की उम्र बनी थीं दो बेटियों की मां, शादी के लिए पति के सामने रखी थी ये शर्त |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर घुंघरू और कलावे से सजाएं पूजा की थाली, कम खर्च में दिखेगी बाजार जैसी डिजाइनर |
    ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट से पहले किया बड़ा बदलाव, दो खिलाड़ी हुए बाहर, लाबुशेन पर भी खतरा |
    300 रुपए किलो बिक रहा नकली घी, डिब्बे पर प्रिंट है लाइसेंस नंबर और डेयरी का नाम |
    महंगे फोल्डेबल iPhone की स्क्रीन पर संकट? यूजर्स के दावों से बढ़ी चिंता |
    इंस्टाग्राम पर प्यार, कोर्ट मैरिज और 9 महीने बाद खौफनाक अंत, तलाक से इनकार पर पत्नी को जिंदा जलाया
    Advertisement