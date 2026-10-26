ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट से पहले किया बड़ा बदलाव, दो खिलाड़ी हुए बाहर, लाबुशेन पर भी खतरा

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच से पहले कंगारू टीम ने बड़ा बदलाव किया है. ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज निक मैडिन्सन और बैकअप विकेटकीपर सैम हार्पर को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 27 अक्टूबर से केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा.

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ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले के लिए कम से कम एक बदलाव करना होगा. वहीं, स्टीव स्मिथ की फिटनेस पर भी सबकी नजरें रहेंगी. उनकी गर्दन में परेशानी है और मैच से एक दिन पहले उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा. हालांकि, उनके तीसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद जताई जा रही है.

मैडिन्सन की जगह मैथ्यू रेनशॉ को मिल सकता है मौका

निक मैडिन्सन के टीम से बाहर होने के बाद मैथ्यू रेनशॉ के पारी की शुरुआत करने की संभावना बढ़ गई है. मैडिन्सन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अचानक मौका मिला था, लेकिन वह इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके.

34 साल के मैडिन्सन ने चार पारियों में केवल एक बार 10 रन का आंकड़ा पार किया. पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उनके बल्ले से 48 रन निकले थे, जो इस सीरीज में उनका एकमात्र बड़ा योगदान रहा.

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अब मैडिन्सन न्यू साउथ वेल्स की ओर से तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने संकेत दिया है कि घरेलू टेस्ट सीरीज और भारत दौरे के लिए उनकी दावेदारी खत्म नहीं हुई है.

मार्नस लाबुशेन की जगह पर भी खतरा

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की जगह पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस सीरीज में उन्होंने अब तक 37, 37, 14 और 39 रन की पारियां खेली हैं. वह अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं.

ऐसे में जोश इंग्लिस को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है. वहीं, कैमरन ग्रीन के पांचवें नंबर पर लौटने की संभावना है. ग्रीन चोट से उबरकर टीम में वापसी के लिए तैयार हैं.

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ऑस्ट्रेलिया के चयन प्रमुख जॉर्ज बेली ने लाबुशेन के प्रदर्शन पर कहा कि वह अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह 30 रन के आसपास ही रुक जा रहे हैं. चयनकर्ताओं को यह भी देखना है कि टीम के लिए कौन-सा संयोजन सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा.

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Playing XI for Third Dafabet Test vs Australia 🚨 #TheProteas skipper, Temba Bavuma, confirms the playing XI for tomorrow’s third and final Dafabet Test, with the series on the line at YesPlay Newlands. 🇿🇦 🔁 One change for #TheProteas sees Gerald Coetzee coming in for Anrich Nortje. #Unbreakable #SAvAUS — Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 26, 2026

स्टीव स्मिथ की फिटनेस पर नजर

स्टीव स्मिथ भी इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. गर्दन की परेशानी के कारण वह दूसरे टेस्ट के दौरान भी मुश्किल में दिखे थे. अब तक सीरीज की चार पारियों में वह 30 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के मुताबिक, स्मिथ की ट्रेनिंग धीरे-धीरे आगे बढ़ाई जा रही है. टीम को उम्मीद है कि वह मैच से पहले गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे. अगर स्मिथ फिट होते हैं, तो वह तीसरे टेस्ट में खेल सकते हैं.

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नाथन लायन की भी हो सकती है वापसी

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. अनुभवी स्पिनर नाथन लायन की प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना है. हालांकि, पिछले टेस्ट में खेलने वाले चार तेज गेंदबाजों में से किसे बाहर किया जाएगा, यह तय करना टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा. जोश हेजलवुड भी पेट की बीमारी से उबर चुके हैं और अब पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं.

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सीरीज 1-1 से बराबर

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है.

पहला टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया 214 रन से जीता.

दूसरा टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 31 रन से जीत दर्ज की.

तीसरा टेस्ट: 27 से 31 अक्टूबर, न्यूलैंड्स, केपटाउन.

अब निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए सही बल्लेबाजी संयोजन चुनना और स्मिथ की फिटनेस इस मैच से पहले सबसे अहम मुद्दे होंगे.

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