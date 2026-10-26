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300 रुपए किलो बिक रहा नकली घी, डिब्बे पर प्रिंट है लाइसेंस नंबर और डेयरी का नाम

राजस्थान के अलवर में खाद्य विभाग ने केडलगंज की एक दुकान पर छापा मारकर करीब 100 किलो संदिग्ध घी जब्त किया. घी की पैकिंग पर सरस और जयपुर डेयरी से जुड़ी जानकारियां छपी थीं. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

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अलवर में सरस डेयरी की पैकिंग में बिक रहा था नकली घी.(Photo:Screengrab)
अलवर में सरस डेयरी की पैकिंग में बिक रहा था नकली घी.(Photo:Screengrab)

राजस्थान के अलवर में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को केडलगंज स्थित एक दुकान पर छापा मारकर करीब 100 किलो संदिग्ध घी जब्त किया. घी की पैकिंग सरस डेयरी के उत्पाद जैसी दिखाई दे रही थी. पैकिंग पर जयपुर डेयरी का नाम, लाइसेंस नंबर और समिति से जुड़ी जानकारियां भी छपी थीं. घी की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की पुष्टि के लिए जांच की जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल के अनुसार, दुकान पर घी करीब 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था. दुकानदार ने बताया कि वह इसे 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता था और 300 रुपये प्रति किलो में बेचता था.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दुकानदार करीब दो साल से यह कारोबार कर रहा था. उसने यह भी बताया कि आसपास के गांवों से दुकानदार, व्यापारी और अन्य लोग घी खरीदने आते थे.

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सरस डेयरी जैसी पैकिंग देखकर अधिकारी हैरान

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि घी की पैकिंग सरस डेयरी के घी जैसी दिखाई दे रही थी. उस पर जयपुर डेयरी का नाम, लाइसेंस नंबर, फूड लाइसेंस नंबर और अन्य जानकारियां छपी थीं.

पैकिंग की समानता को लेकर खाद्य विभाग ने जांच की. हालांकि, घी में मिलावट है या नहीं और पैकिंग पर दर्ज जानकारियों का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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शिकायत के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर बाजार में कथित तौर पर नकली घी बिकने की शिकायत मिली थी. शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दुकान पर कार्रवाई की.

बताया गया कि शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को घी छिपाकर रखने की जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बताया था. विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वे पहले भी दुकान की जांच कर चुके थे, लेकिन उस समय कथित घी नहीं मिला था. देखें VIDEO:- 

जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

खाद्य विभाग ने मौके से करीब 100 किलो घी जब्त किया है. अब घी की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की स्थिति जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगी. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

इस मामले में जांच के नतीजे अहम होंगे. साथ ही, पैकिंग पर दर्ज डेयरी और लाइसेंस संबंधी जानकारियों की सत्यता की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि उत्पाद किस स्रोत से आया था और उसके विपणन में किसी तरह की अनियमितता हुई या नहीं.

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