अभिनंदन की नई उड़ान... अब फाइटर नहीं, उड़ाएंगे यात्री विमान, इस एयरलाइन से जुड़े

भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने अपने करियर की नई शुरुआत की है. 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई जंग के दौरान दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराने और करीब तीन दिन तक पाकिस्तान की हिरासत में रहने वाले अभिनंदन अब फाइटर जेट नहीं, बल्कि यात्री विमान उड़ाएंगे.

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सूत्रों के मुताबिक, वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन ने अगस्त में गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 को पायलट के तौर पर जॉइन किया है. हालांकि, एयरलाइन ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने से इनकार किया है. FLY91 के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों की निजी जानकारी एक निजी मामला है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.

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मिग-21 क्रैश के बाद पाकिस्तान में गिर गए थे अभिनंदन

अभिनंदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट रहे हैं. 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था. इसके बाद उनका विमान मिग-21 भी क्रैश हो गया था और उन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था. करीब तीन दिन बाद उन्हें भारत को सौंप दिया गया था.

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अभिनंदन को वीर चक्र से किया गया था सम्मानित

अभिनंदन के इस ऑपरेशन में असाधारण कर्तव्य भावना दिखाने के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है. उन्हें 2021 में यह सम्मान दिया गया था.

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अब अभिनंदन का नया सफर यात्री विमान के पायलट के तौर पर शुरू हुआ है. FLY91 ने मार्च 2024 में अपनी उड़ान सेवाएं शुरू की थीं. फिलहाल एयरलाइन के पास ATR 72-600 के छह विमान हैं. इसके दो प्रमुख बेस गोवा और हैदराबाद में हैं.

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