ड्यूटी में सख्त, DJ पर मस्त! बागपत थाने में 'वतन तेरा जलवा' बजा तो कॉन्स्टेबलों ने लगाए ठुमके, VIDEO

थाने में तिरंगा फहरा था... माहौल देशभक्ति वाला था... फिर DJ पर 'वतन तेरा जलवा' बजा और खाकी का ऐसा अंदाज सामने आया कि तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं. बागपत के कोतवाली खेकड़ा में 15 अगस्त के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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वीडियो में दो कॉन्स्टेबल पूरे जोश के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं. कभी दोनों कदम से कदम मिलाते हैं, तो कभी एक-दूसरे के स्टेप का जवाब देते हैं. आम दिनों में ड्यूटी पर सख्त नजर आने वाली खाकी का ये मस्ती भरा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराए और तालियां बजाईं.

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15 अगस्त का दिन... देशभर में तिरंगा फहराया जा रहा था. स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक देशभक्ति के गीत बज रहे थे. कहीं परेड हो रही थी, कहीं मिठाइयां बंट रही थीं. बागपत के एक थाने में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न चल रहा था. यहां जश्न थोड़ा अलग अंदाज में हुआ. जगह थी कोतवाली खेकड़ा. सुबह तिरंगा फहराया गया. पुलिसकर्मियों ने सलामी दी और आजादी के इस खास दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाया. इसके बाद माहौल थोड़ा अनौपचारिक हुआ. DJ पर देशभक्ति के गाने बजने लगे.

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और फिर एक गाना आया- 'वतन तेरा जलवा'... गाना शुरू होते ही दो कॉन्स्टेबल डांसिंग मोड में आ गए. दोनों कॉन्स्टेबल सामने आ गए. पहले शायद हल्के-फुल्के स्टेप से शुरुआत हुई होगी. फिर मामला जुगलबंदी तक पहुंच गया. एक कॉन्स्टेबल ने स्टेप किया तो दूसरे ने उसका जवाब दिया. कभी दोनों साथ-साथ कदम मिलाते दिखाई दिए. कभी दोनों अलग-अलग अंदाज में थिरकते नजर आए. और आसपास खड़े लोग? वो भी कहां चुप रहने वाले थे. तालियां बजने लगीं.

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चेहरों पर मुस्कान आ गई. थाने का माहौल कुछ देर के लिए ऐसा हो गया जैसे पुलिस परिसर में कोई छोटा सा डांस प्रोग्राम चल रहा हो. पुलिस की नौकरी में हर दिन गंभीरता से भरा होता है. कभी कानून-व्यवस्था संभालनी होती है. कभी अपराधियों की तलाश. कभी ट्रैफिक. कभी किसी विवाद को शांत कराना. इसलिए पुलिसकर्मियों को आमतौर पर सख्त और गंभीर अंदाज में ही देखा जाता है. लेकिन 15 अगस्त के इस वीडियो में तस्वीर थोड़ी अलग है.

यहां खाकी के हाथ में डंडा नहीं है. चेहरे पर ड्यूटी वाली सख्ती नहीं है. बल्कि DJ की धुन है और कदमों में पूरा जोश. यही वजह है कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है. दोनों कॉन्स्टेबलों का डांस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में दोनों को पूरे उत्साह के साथ डांस करते देखा जा सकता है. वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो देखते ही देखते वायरल होने लगा. लोगों ने पुलिसकर्मियों के इस अंदाज पर खूब कमेंट किए.

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किसी को उनकी जुगलबंदी पसंद आई तो किसी को ड्यूटी के बीच मिले इस खुशनुमा पल ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. वीडियो ने दिखाया कि उस वर्दी के पीछे इंसान भी हैं, जो मौका मिलने पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देश के जश्न में उसी जोश के साथ शामिल होते हैं.

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