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सड़क से रेंगता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंचा विशालकाय अजगर... मेरठ के गांव में मचा हड़कंप, देखें रेस्क्यू का वायरल वीडियो

Meerut News: मेरठ के भावनपुर स्थित हसनपुर कदीम गांव में सड़क पर विशालकाय अजगर आने से अफरा-तफरी मच गई. मकान में घुस रहे अजगर को वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर हस्तिनापुर सेंचुरी में छोड़ा.

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खेतों से निकलकर रिहायशी इलाके में आया 12 फीट लंबा अजगर.(Photo:ITG)
खेतों से निकलकर रिहायशी इलाके में आया 12 फीट लंबा अजगर.(Photo:ITG)

मेरठ के हसनपुर कदीम गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क पर एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया. भारी-भरकम अजगर सड़क के बीचों-बीच रेंगता हुआ एक मकान के मुख्य द्वार तक पहुंच गया और अंदर घुसने का प्रयास करने लगा. अजगर को देखते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने मिलकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे हस्तिनापुर वन सेंचुरी क्षेत्र में छोड़ दिया गया

जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम में शुक्रवार को एक अजगर के निकल आने से हड़कंप मच गया. अजगर खेतों में दिखाई दिया था. लेकिन वह खेतों से निकलकर आवासीय घरों की ओर आ गया और एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था.

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ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए अजगर को एक जगह घेर लिया और उसे काबू करने का प्रयास किया. 

विशाल अजगर को देखने के लिए मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. अजगर के आकार को देखकर लोग सहम गए. कुछ लोगों ने मोबाइल फोन से अजगर का वीडियो भी बना लिया. देखें VIDEO:- 

अजगर की मौजूदगी के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए आवाजाही प्रभावित रही.

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ग्रामीणों ने अजगर को मकान के मुख्य द्वार से बाहर किया और इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद विशाल अजगर को रेस्क्यू कर लिया. अजगर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने  राहत की सांस ली.

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