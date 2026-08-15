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मच्छरों पर एयर स्ट्राइक, लेजर से हो जाएंगे राख, आ गई कमाल की मशीन

Photon Matrix नाम की एक मशीन आ चुकी है, जो हवा में ही मच्छरों का खात्मा कर सकती है. यह मशीन लेजर और इंफ्रारेड बीम का यूज करती है. यह बिना केमिकल के काम करती है. इसको घर, पार्क या छत पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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बिना केमिकल के काम करती है ये मशीन. (Photo: photonmatrixlab)
बिना केमिकल के काम करती है ये मशीन. (Photo: photonmatrixlab)

मच्छर की वजह से कई लोगों को परेशानी होती है. कई बार ये डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी तक दे देते हैं. पार्क, छत आदि पर मच्छरों का आतंक और ज्यादा बढ़ जाता है. लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए चीन ने एक कमाल का डिवाइस तैयार किया है. 

चीन की कंपनी फोटोन मैट्रिक्स नाम का एक डिवाइस तैयार किया है, जो लेजर टेक्नोलॉजी और कई कमाल के सेंसर के साथ आती है. यह मशीन बिना केमिकल के सिर्फ लेजर लाइट्स से ही हवा में उड़ते मच्छरों का खात्मा कर देती है. 

चाइनीज स्टार्टअप का दावा है कि फोटोन मैट्रिक्स सिर्फ हवा में उड़ रहे मच्छरों को ही निशाना नहीं बनाती है, बल्कि यह हवा में उड़ने वाले अन्य कीड़ों को भी मार गिराती है. 

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6 मीटर दूर से ही मच्छरों का शिकार 

फोटोन स्टार्टअप की ये मशीन सिर्फ 6 मीटर की दूरी से ही मच्छरों और कीटों को पहचान सकती है. इसके बाद उनपर लेजर से टारगेट करके उनको मार गिराती है. 

यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

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घर और पार्क के लिए है यूजफुल 

फोटोन मैट्रिक्स को पार्क, पार्किंग, छत, घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी मदद से बिना केमिकल के इस्तेमाल के ही मच्छरों का मारा जा सकता है. इसका मकसद लोगों को और उनके खाने को सुरक्षित रखना है. 

यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

Photon Matrix का ये अभी प्रोटोटाइप है 

Photon Matrix नाम का पोर्टल मौजूद है, जहां ये प्रोडेक्ट मौजूद हैं. कंपनी ने बताया है कि अभी यह प्रोटोटाइप स्टेज में है और क्राउडफंडिंग के जरिए फंड जुटा रहा है. इस तकनीक ने लोगों की कल्पना को भी हवा दे दी है. आने वाले दिनों में ऐसे लेजर सिस्टम से लैस घूमने वाले रोबोट घरों में कीटों का सफाया करते नजर आ सकते हैं. 
 

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