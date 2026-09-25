किस्मत ही खराब थी! असली सोना समझकर चुराए नकली गहने, बेचने निकले तो दबोचे गए

यूपी के बिजनौर जिले में ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने वाले तीन आरोपियों के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी. दुकान से ज्वेलरी चोरी करने के बाद आरोपियों को लगा कि उनके हाथ असली सोना लग गया है. इसी उम्मीद में वे चोरी की ज्वेलरी बेचने के लिए निकल पड़े. लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया. जब बरामद ज्वेलरी सामने आई तो पता चला कि जिसे वे असली समझकर ले गए थे, वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी.

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मामला थाना अफजलगढ़ क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, ग्राम सुआवाला निवासी कर्मवीर सिंह की ज्वेलरी की दुकान से 23 सितंबर को अज्ञात लोगों ने ज्वेलरी चोरी कर ली थी. इसके बाद दुकान मालिक ने थाने में शिकायत दी.

दुकान से ज्वेलरी चोरी होने के बाद दर्ज हुआ केस

कर्मवीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी दुकान से अज्ञात लोगों ने ज्वेलरी चोरी कर ली है. शिकायत मिलने के बाद थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस इस चोरी की जांच कर ही रही थी कि अगले ही दिन उसे आरोपियों के बारे में मुखबिर से जानकारी मिल गई.

चोरी की ज्वेलरी बेचने निकले थे तीन आरोपी

24 सितंबर को अफजलगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन लोग चोरी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान विशेष कुमार, प्रमोद उर्फ सोनू और मनीष उर्फ मोन्टी के रूप में हुई है. तीनों बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम लेदरपुर के रहने वाले हैं.

असली समझकर चोरी की, लेकिन निकली आर्टिफिशियल

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दो डिब्बियां बरामद की हैं. बरामद ज्वेलरी पीले रंग की है और इसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है. यानी जिन आरोपियों को उम्मीद थी कि चोरी की गई ज्वेलरी असली सोने की है और इसे बेचकर उन्हें फायदा होगा, पुलिस की कार्रवाई के बाद कहानी ही उलट गई. बरामद सामान असली सोने की ज्वेलरी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकला.

ज्वेलरी बेचने से पहले ही पुलिस के हाथ लगे

आरोपी चोरी की ज्वेलरी को बेचने के लिए निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर चोरी की गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद कर ली. बरामदगी के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार, आरोपियों में प्रमोद पुत्र महिपाल सिंह, मनीष सिंह पुत्र दलीप सिंह और विशेष कुमार पुत्र नरपाल सिंह शामिल हैं. तीनों ग्राम लेदरपुर, थाना शेरकोट, बिजनौर के निवासी बताए गए हैं.

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इन पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई

अफजलगढ़ पुलिस की टीम में निरीक्षक कमल सिंह, कांस्टेबल देवकरण, कांस्टेबल विजय राणा, कांस्टेबल वरिन्द्र सिंह और कांस्टेबल अनुज शामिल रहे. फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले में सबसे खास बात यही रही कि चोरी करने वाले जिस ज्वेलरी को असली समझकर ले गए थे, पुलिस की बरामदगी में वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकली.

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