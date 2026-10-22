पूर्व BJP जिलाध्यक्ष की ऑडी ने पहले टक्कर मारकर गिराया, फिर कुचल डाला, Video

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऑडी कार से हुए हादसे में मनोज की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. थाना बन्नादेवी क्षेत्र में 20 अक्टूबर को हुए इस हादसे में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पहले रास्ते और हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ, फिर बाइक सवार मनोज को टक्कर मारी गई. परिवार का दावा है कि सड़क पर गिरने के बाद मनोज को ऑडी पीछे करके कुचल दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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परिजनों ने लगाया जानबूझकर कुचलने का आरोप

मनोज के पिता गुड्डू सिंह और भाई कल्याण सिंह के मुताबिक, रास्ते और हॉर्न बजाने को लेकर मनोज की ऑडी सवार लोगों से कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने मनोज को जान से मारने की धमकी भी दी. परिवार के मुताबिक, इसके बाद ऑडी ने पीछे से मनोज की बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से मनोज सड़क पर गिर गया. परिजनों का आरोप है कि इसके बाद कार को पीछे करके मनोज को कुचल दिया गया. परिवार ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही कार

परिजनों के मुताबिक, हादसे में शामिल ऑडी कार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है. हालांकि, हादसे और जानबूझकर कुचलने से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल, परिजनों के आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.



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