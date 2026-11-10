Exclusive: CRPF कैंप अटैक के दोषी मोहम्मद शरीफ को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, 7 जवानों की ली थी जान

उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2007 के CRPF कैंप हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, हमलावर गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए.

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मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली रामपुर का रहने वाला था. उसका नाम 31 दिसंबर 2007- 1 जनवरी 2008 की रात रामपुर CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में सामने आया था. इस हमले में 7 CRPF जवान और एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे. हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी.

इस मामले में रामपुर कोर्ट ने 2019 में मोहम्मद शरीफ समेत चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी. इनमें सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख शामिल थे. वहीं, जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा मिली थी.

हाईकोर्ट ने पलटा था फैसला

इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था. कोर्ट ने जांच में भारी खामी बताते हुए मोहम्मद शरीफ समेत पांचों आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और साजिश जैसे आरोपों से बरी कर दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने पांचों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी माना था. इसके तहत उन्हें 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना सुनाया गया था.

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जेल में रहा था शरीफ

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था. वह कई साल जेल में रहा था. जेल से बाहर आने के करीब एक साल बाद 10 नवंबर 2026 को अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी.

सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था मामला

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी. इस मामले में आरोपियों को नोटिस भी जारी हो चुका था. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें चार आरोपियों की मौत की सजा और एक आरोपी की उम्रकैद की सजा को पलट दिया गया था. इसी बीच 10 नवंबर 2026 को मोहम्मद शरीफ की गोली लगने से मौत हो गई.

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