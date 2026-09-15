लॉटरी में महिला को मिली 50 करोड़ की हवेली, पहले इस वजह से कर दिया था मना

किस्मत कब और कैसे पलट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. ब्रिटेन की एक 72 साल की महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने महज 15 पाउंड में लॉटरी टिकट खरीदा और इनाम में करीब 40 लाख पाउंड यानी लगभग 50 करोड़ रुपये की आलीशान हवेली जीत ली. लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनका इनाम क्या है, तो उन्होंने पहले साफ कह दिया- 'थैंक्यू, लेकिन नहीं चाहिए.'

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अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसे लेने से मना क्यों करेगा? दरअसल, महिला को लगा कि उन्होंने घोड़ा जीता है, घर नहीं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला ब्रिटेन के कॉर्नवाल का है, जहां 72 साल की मैरी डिक्सन ने ऑनलाइन लॉटरी में एक शानदार चार बेडरूम वाला समुद्र किनारे का घर जीत लिया. जब उन्हें अपना इनाम दिखाने ले जाया गया तो वहां मैदान में खड़े एक घोड़े को देखकर उन्होंने समझ लिया कि यही उनका प्राइज है.

मैदान में घोड़ा देखा तो बोलीं- नहीं चाहिए

मैरी स्कॉटलैंड के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के कैसल डगलस की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि लॉटरी आयोजक कंपनी ने उन्हें तुरंत यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या जीता है. इसके बजाय उन्हें एक 'रिवील' लोकेशन पर ले जाया गया, जहां उन्हें पहली बार उनका इनाम दिखाया जाना था.

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मैरी जैसे ही वहां पहुंचीं, सबसे पहले उनकी नजर मैदान में खड़े एक घोड़े पर पड़ी. उन्हें लगा कि शायद यही वह इनाम है जो उन्होंने लॉटरी में जीता है. मैरी ने बताया कि उन्होंने उस समय कहा - 'थैंक्यू, लेकिन ये नहीं चाहिए.

लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने घोड़ा नहीं, बल्कि एक आलीशान घर जीता है. इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और कहा कि यह तो बहुत खुशी की बात है.

सिर्फ 15 पाउंड में जीत लिया करोड़ों का घर

मैरी ने जिस लॉटरी टिकट से यह इनाम जीता, उसकी कीमत सिर्फ 15 पाउंड थी. भारतीय करेंसी में यह करीब 1,700 रुपये के आसपास बैठता है. इसके बदले उन्हें कॉर्नवाल में करीब 40 लाख पाउंड की लग्जरी प्रॉपर्टी मिली है. यह घर समुद्र के बेहद करीब है और यहां से शानदार समुद्री नजारे दिखाई देते हैं.

इतना ही नहीं, घर के साथ उन्हें 2.5 लाख पाउंड कैश और करीब 2 लाख पाउंड के फर्नीचर भी मिले हैं. प्रॉपर्टी पर कोई मॉर्गेज नहीं है और स्टांप ड्यूटी व कानूनी खर्च भी कवर किए गए हैं. यानी मैरी और उनके पति जॉन को घर के लिए कर्ज लेने या अतिरिक्त बड़े खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

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पूल से लेकर समुद्र तक, घर में क्या-क्या है?

मैरी को जो घर मिला है, वह किसी लग्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं है. इस चार बेडरूम वाले घर को समुद्र के खूबसूरत नजारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

घर में फ्लोर-टू-सीलिंग विंडो हैं. इससे बाहर का समुद्री नजारा साफ दिखाई देता है. चारों बेडरूम डबल साइज के हैं और तीन कमरों के साथ ड्रेसिंग रूम भी हैं. सभी बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम हैं. ऊपर की मंजिल पर बड़ा ओपन-प्लान किचन, डाइनिंग और लिविंग एरिया है. इसके अलावा स्टडी, कंजर्वेटरी, बूट रूम और यूटिलिटी रूम भी मौजूद हैं. घर के बाहर भी लग्जरी सुविधाओं की कमी नहीं है.

यहां हीटेड आउटडोर स्विमिंग पूल है. इसमें स्विम-अप बार, बैठने की खास जगह और फायर पिट तक है. बड़े गार्डन के अलावा आउटडोर किचन भी है. इसमें बार्बेक्यू और पिज्जा ओवन लगा हुआ है. प्रॉपर्टी में तीन कारों के लिए गैराज और एक प्राइवेट ड्राइववे भी है.

समुद्र किनारे है नई हवेली

यह आलीशान घर कॉर्नवाल के लिजार्ड पेनिनसुला में स्थित है. यहां से समुद्र के किनारे कुछ ही देर में पैदल पहुंचा जा सकता है. फालमाउथ करीब 30 मिनट की दूरी पर है, जहां समुद्र किनारे रेस्टोरेंट और आर्ट गैलरी हैं. वहीं रेडरथ सबसे नजदीकी मेनलाइन रेलवे स्टेशन है, जहां से लंदन पैडिंगटन के लिए सीधी ट्रेन मिलती है. मैरी और उनके पति जॉन के लिए यह घर उनकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग है.

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स्कॉटलैंड के घर के मुकाबले नया घर कितना बड़ा?

मैरी और उनके पति 2000 से स्कॉटलैंड के कैसल डगलस में एक टेरेस्ड हाउस में रह रहे हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि उनका पुराना घर शायद नए घर के ड्राइववे के टर्निंग सर्कल में ही समा जाए.

मैरी और जॉन करीब 20 साल पहले कॉर्नवाल घूमने आए थे. उस समय दोनों ने समुद्र किनारे अलग-अलग जगहों पर होटल में रहकर सफर किया था. मैरी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगली बार जब वे कॉर्नवाल लौटेंगे तो वहां उनका अपना 40 लाख पाउंड का घर होगा.

लॉटरी में शामिल होने की कहानी भी दिलचस्प

मैरी ने अचानक लॉटरी में हिस्सा लेना शुरू नहीं किया था. उन्होंने यह तब शुरू किया जब उनके एक सहकर्मी ने 2023 में लेक डिस्ट्रिक्ट का एक घर जीता था. सहकर्मी को जीतते देखकर मैरी को भरोसा हुआ कि इन लॉटरी में सच में आम लोग भी जीत सकते हैं.

उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें लगा था कि शायद उनके सहकर्मी ने इलाके की सारी किस्मत अपने नाम कर ली है. लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे उस किस्मत का थोड़ा हिस्सा उनके पास भी आ गया.

फोन भी लगभग मिस कर दिया था

मैरी की कहानी में एक और दिलचस्प ट्विस्ट है. जब लॉटरी कंपनी की टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, तब उन्होंने शुरुआत में फोन नहीं उठाया. एक तो उनके पास उस समय मोबाइल नेटवर्क नहीं था और दूसरा वह अनजान नंबरों से आने वाली कॉल आमतौर पर रिसीव नहीं करती थीं.

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बाद में कंपनी ने उन्हें मैसेज किया. मैरी ने ऑनलाइन कंपनी के बारे में जानकारी चेक की और जब उन्हें भरोसा हुआ कि यह असली मामला है, तब उन्होंने वापस फोन किया. मैरी कहती हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने फोन वापस कर दिया.

अब परिवार के साथ मनाएंगी क्रिसमस

मैरी और उनके पति जॉन फिलहाल इस घर को बेचने या तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं हैं. उनका कहना है कि वे कुछ समय इसे अपने पास रखकर इसका आनंद लेना चाहते हैं. दोनों की योजना है कि नए घर में पूरा परिवार एक साथ आए और यहां क्रिसमस मनाया जाए.

मैरी के मुताबिक, यह जीत सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदल रही, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर असर डालने वाली है. मैरी और जॉन 1996 से साथ हैं और 2017 में दोनों ने शादी की थी. मैरी ने सार्वजनिक क्षेत्र में 34 साल काम किया है, जबकि जॉन ने 27 साल स्टीलवर्क्स में ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम किया. बाद में उन्होंने फायर एंड रेस्क्यू सर्विस में आईटी की नौकरी की और 2011 में रिटायर हुए.

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मैरी की दो बेटियां थीं, जिनमें से एक का निधन हो चुका है. वह अपनी दिवंगत बेटी के 17 और 22 साल के बेटों यानी अपने नाती-पोतों के काफी करीब हैं. अब इस अचानक मिली दौलत को लेकर मैरी और जॉन का कहना है कि वे इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहते हैं.

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