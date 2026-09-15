पाकिस्तान का 0-3 से सूपड़ा साफ, फिर भी एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़े! रजाउल्लाह रातोरात बने स्टार

पाकिस्तान क्रिकेट टीम भले ही इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 0-3 से हार गई हो, लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद भी फैन्स के बीच जश्न का माहौल है. इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे सीरीज के दौरान बेबस नजर आए.

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हालांकि, तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी 21 साल का खिलाड़ी रातोरात स्टार बन गया. एजबेस्टन टेस्ट में अपना डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने आते ही ऐसा तहलका मचाया कि दिग्गजों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं.

इसके बाद जब टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी तो पूरी टीम के चेहरे पर हार की मायूसी थी, लेकिन फैन्स रजाउल्लाह को सिर आंखों पर बैठा रहे थे. ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच उनका हीरो जैसा स्वागत हुआ.

रजाउल्लाह की यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. वह पाकिस्तान के सुदूर गांव वारी से आते हैं. घर के हालात बेहद तंग थे. क्रिकेट अकादमी की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे. ऐसे में उनके बड़े भाई, जो खुद एक ट्रक लोडर का काम करते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई रजाउल्लाह के सपनों पर न्योछावर कर दी.

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فاسٹ بولر رضا اللہ کا اسلام آباد ائیرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال

VC : Ahmed Ali Journalist pic.twitter.com/D5qKzFvd22 — Sohail Imran (@sohailimrangeo) September 15, 2026

चौथी ही गेंद पर जो रूट का शिकार

एजबेस्टन में जब रजाउल्लाह को पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट कैप मिली तो उन्होंने पहले ही ओवर में अपनी छाप छोड़ दी. अपने टेस्ट करियर की महज चौथी ही गेंद पर उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन भेज दिया. पहली पारी में उन्होंने अपनी खौफनाक रफ्तार से 4 विकेट चटकाए.

बल्लेबाजी में नंबर-9 पर आकर मचाया गदर

दूसरी पारी में जब पाकिस्तान की टीम पारी की हार की कगार पर खड़ी थी, तब रजाउल्लाह 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. फिर जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी.उन्होंने महज 63 गेंदों पर 81 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक है. उन्होंने मोहम्मद अब्बास (42 रन) के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 121 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की और टीम को पारी की हार से बचा लिया.

The best of Harry Brook against Pakistan 👏 pic.twitter.com/wjgNaSwejw — England Cricket (@englandcricket) September 14, 2026

इंग्लैंड ने भी बढ़ाया हौसला

रजाउल्लाह के इस बेखौफ अंदाज और रफ्तार ने इंग्लैंड के दर्शकों तक को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. मैच खत्म होने के बाद एजबेस्टन के पूरे मैदान ने खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी का सम्मान किया. हालांकि, पाकिस्तान की टीम यह मैच 8 विकेट से हार गई और सीरीज में 0-3 से सूपड़ा साफ करवा बैठी.

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