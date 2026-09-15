डिलीवरी बॉय को चप्पल में देखा, शख्स ने दे दिए Adidas के नए जूते, VIDEO देख कहेंगे- वाह!

ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर अक्सर मौसम और समय की परवाह किए बिना घंटों सड़क पर रहते हैं. ऐसे में उनके पैरों में महंगे जूते नहीं, साधारण चप्पल या पुराने जूते दिख जाना कोई असामान्य बात नहीं है. लेकिन उत्तराखंड में एक डिलीवरी पार्टनर को चप्पल में देखकर एक शख्स ने जो किया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

वीडियो में एक डिलीवरी पार्टनर सामान पहुंचाने के बाद बिल्डिंग के बाहर खड़ा दिखाई देता है. तभी ऊपर से एक शख्स उसे आवाज देता है. वह उससे पूछता है कि क्या वह जूते लेगा. डिलीवरी पार्टनर शायद पहले इस सवाल को सामान्य बातचीत की तरह लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आता है कि सामने वाला सच में उसे जूते देने वाला है.

शख्स नीचे आता है और डिलीवरी पार्टनर को नए Adidas जूते सौंप देता है. बताया गया है कि ये जूते उसके अपने थे और उसने उन्हें डिलीवरी पार्टनर को देने का फैसला किया.

देखें वीडियो

इस पूरे पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों का ध्यान खींचने लगा. वजह सिर्फ जूते देना नहीं है, बल्कि मदद करने का तरीका भी है. शख्स ने डिलीवरी पार्टनर को पैसे देने के बजाय ऐसी चीज दी, जिसकी उसे उस समय जरूरत नजर आई.

Advertisement

'जूते लेगा?' सवाल से शुरू हुई कहानी

वीडियो की शुरुआत में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज शख्स का यही सवाल है- 'जूते लेगा?' इसके बाद कुछ सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है. एक तरफ डिलीवरी पार्टनर अपना काम पूरा कर रहा था, दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि जाते समय उसे नए जूते मिलने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई एयरपोर्ट पर 8 मिनट में पासपोर्ट रिन्यू! भारत में कितना लगता है समय?

वीडियो शेयर करने वाले अमन शर्मा के मुताबिक, यह पहले से तय किया हुआ काम नहीं था. उन्होंने दावा किया कि डिलीवरी पार्टनर को देखकर उन्हें लगा कि उसके लिए जूतों की जरूरत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने जूते देने का फैसला किया.

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो को लेकर सवाल भी उठाए और इसे पहले से तैयार किया गया बताया. अमन ने इन दावों से इनकार किया और कहा कि यह अचानक लिया गया फैसला था.

डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जूते क्यों मायने रखते हैं?

डिलीवरी का काम सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है. कई डिलीवरी पार्टनर्स को रोजाना लंबे समय तक बाइक चलानी पड़ती है और लगातार उतरने-चढ़ने के कारण काफी पैदल भी चलना पड़ता है. ऐसे काम में आरामदायक और सही फिटिंग वाले जूते पैरों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं.

Advertisement

यही वजह है कि इस वीडियो को लोग सिर्फ 'किसी को जूते गिफ्ट करने' वाली घटना के रूप में नहीं देख रहे. यह उन लोगों की रोजमर्रा की मेहनत की तरफ भी ध्यान खींच रहा है, जो घर-घर सामान पहुंचाने के लिए घंटों सड़क पर रहते हैं.

वीडियो के आखिर में डिलीवरी पार्टनर जूते लेकर वहां से चला जाता है. घटना छोटी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रिया बड़ी है. कुछ लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल बताया, तो कुछ ने कैमरे के सामने मदद करने के तरीके पर सवाल उठाए. दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच एक बात साफ है- एक जोड़ी जूते किसी के लिए सिर्फ जूते हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो रोज घंटों सड़क पर काम करता है, उनका मतलब इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

---- समाप्त ----