'मैं असहज हूं...' फ्लाइट में महिला के बगल में बैठे पैसेंजर की आपत्तिजनक हरकत

अमेरिका में यूनाइटेड एक्सप्रेस की फ्लाइट में 25 साल की एक महिला ने बगल में बैठे पुरुष यात्री पर उसे देखते हुए आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया. महिला के मुताबिक, उसने तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी और अपनी सीट से दूर रहने की अनुमति भी मिली, लेकिन लैंडिंग से पहले उसे फिर उसी यात्री के बगल में बैठने को कहा गया. मामला सामने आने के बाद United Airlines ने जांच शुरू कर दी है.

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यह घटना 3 सितंबर 2026 को सुबह करीब 6 बजे रोचेस्टर, न्यूयॉर्क से नेवार्क, न्यू जर्सी जा रही यूनाइटेड एक्सप्रेस की फ्लाइट में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, 25 साल की महिला पेशे से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी थेरेपिस्ट हैं.

बगल में बैठे शख्स पर लगाया आरोप

महिला के मुताबिक, उड़ान के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि बगल में बैठा व्यक्ति खुद को छू रहा था और उनकी तरफ देख रहा था. उन्होंने इसे लेकर तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट को बताया.

महिला ने कहा कि वह उस व्यक्ति के पास बैठने में सहज महसूस नहीं कर रही थीं. शिकायत के बाद उन्हें कुछ समय के लिए अपनी सीट से हटकर विमान के दूसरे हिस्से में रहने की अनुमति दी गई. हालांकि, विमान में दूसरी सीट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह कुछ समय तक गैली के पास खड़ी रहीं.

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'मैं असहज महसूस कर रही हूं...'

महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार क्रू से अपनी परेशानी बताई. उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति के पास वापस नहीं बैठना चाहती थीं.

लेकिन जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तब उन्हें अपनी मूल सीट पर लौटने के लिए कहा गया. महिला के मुताबिक, उन्होंने दोबारा कहा कि वह ऐसा करने में असहज हैं. जवाब में उन्हें बताया गया कि लैंडिंग में कुछ ही मिनट बाकी हैं और उन्हें थोड़ी देर के लिए वापस सीट पर बैठना होगा.

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लैंडिंग के बाद क्या हुआ?

महिला के मुताबिक, नेवार्क पहुंचने के बाद वह व्यक्ति विमान से उतर गया. उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि कथित घटना की जानकारी दिए जाने के बावजूद उसे एयरपोर्ट पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले नहीं किया गया.

महिला ने इसके बाद एयरपोर्ट पर एक United कर्मचारी को घटना के बारे में बताया. उनके मुताबिक, कर्मचारी ने उनसे पूछा, "मैं इसके बारे में क्या करूं?" और उन्हें पुलिस से संपर्क करने को कहा.

एफएए और एफबीआई तक पहुंचा मामला

इसके बाद महिला ने United Airlines में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए को भी मामले की जानकारी दी और एफबीआई से भी संपर्क किया.United Airlines ने घटना की जांच शुरू कर दी है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी मामले को गंभीरता से ले रही है.एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह महिला के संपर्क में है और उसके अनुभव के लिए माफी मांगी है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को बाद में 100 डॉलर का ट्रैवल क्रेडिट भी दिया गया था. हालांकि, यह घटना को लेकर उनके असंतोष को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था.

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