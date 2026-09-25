scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं असहज हूं...' फ्लाइट में महिला के बगल में बैठे पैसेंजर की आपत्तिजनक हरकत

अमेरिका में यूनाइटेड एक्सप्रेस की फ्लाइट में 25 साल की एक महिला ने बगल में बैठे पुरुष यात्री पर उसे देखते हुए आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया. महिला के मुताबिक, उसने तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी और अपनी सीट से दूर रहने की अनुमति भी मिली.

Advertisement
X
महिला के मुताबिक, उसने तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी (Photo: Getty Images)
महिला के मुताबिक, उसने तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी (Photo: Getty Images)

अमेरिका में यूनाइटेड एक्सप्रेस की फ्लाइट में 25 साल की एक महिला ने बगल में बैठे पुरुष यात्री पर उसे देखते हुए आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया. महिला के मुताबिक, उसने तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी और अपनी सीट से दूर रहने की अनुमति भी मिली, लेकिन लैंडिंग से पहले उसे फिर उसी यात्री के बगल में बैठने को कहा गया. मामला सामने आने के बाद United Airlines ने जांच शुरू कर दी है.

यह घटना 3 सितंबर 2026 को सुबह करीब 6 बजे रोचेस्टर, न्यूयॉर्क से नेवार्क, न्यू जर्सी जा रही यूनाइटेड एक्सप्रेस की फ्लाइट में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, 25 साल की महिला पेशे से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी थेरेपिस्ट हैं.

बगल में बैठे शख्स पर लगाया आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 25 सितंबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें
Kerala driver struggles to free car stuck on railway track, abandons it as train nears
'ट्रेन सामने से आ रही थी...' रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी, Video Viral
Ball lightning
बॉल लाइटिंग क्या है? वायरल होते रहते हैं इससे जुड़े फेक वीडियो
UAE haunted palace
UAE का भूतिया महल... 3 दशक से पड़ा था खाली, अब इतने करोड़ में बिकेगा
nani-blinkit-notes-viral-video-grandmother
नानी ने बना ली Notes की पूरी कॉपी, Blinkit सीखने का Video Viral

महिला के मुताबिक, उड़ान के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि बगल में बैठा व्यक्ति खुद को छू रहा था और उनकी तरफ देख रहा था. उन्होंने इसे लेकर तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट को बताया.

महिला ने कहा कि वह उस व्यक्ति के पास बैठने में सहज महसूस नहीं कर रही थीं. शिकायत के बाद उन्हें कुछ समय के लिए अपनी सीट से हटकर विमान के दूसरे हिस्से में रहने की अनुमति दी गई. हालांकि, विमान में दूसरी सीट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह कुछ समय तक गैली के पास खड़ी रहीं.

Advertisement

'मैं असहज महसूस कर रही हूं...'

महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार क्रू से अपनी परेशानी बताई. उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति के पास वापस नहीं बैठना चाहती थीं.

लेकिन जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तब उन्हें अपनी मूल सीट पर लौटने के लिए कहा गया. महिला के मुताबिक, उन्होंने दोबारा कहा कि वह ऐसा करने में असहज हैं. जवाब में उन्हें बताया गया कि लैंडिंग में कुछ ही मिनट बाकी हैं और उन्हें थोड़ी देर के लिए वापस सीट पर बैठना होगा.

यह भी पढ़ें: 'ट्रेन सामने से आ रही थी...' रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी, भागे लोग, Video Viral

लैंडिंग के बाद क्या हुआ?

महिला के मुताबिक, नेवार्क पहुंचने के बाद वह व्यक्ति विमान से उतर गया. उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि कथित घटना की जानकारी दिए जाने के बावजूद उसे एयरपोर्ट पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले नहीं किया गया.

महिला ने इसके बाद एयरपोर्ट पर एक United कर्मचारी को घटना के बारे में बताया. उनके मुताबिक, कर्मचारी ने उनसे पूछा, "मैं इसके बारे में क्या करूं?" और उन्हें पुलिस से संपर्क करने को कहा.

एफएए और एफबीआई तक पहुंचा मामला

इसके बाद महिला ने United Airlines में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए को भी मामले की जानकारी दी और एफबीआई से भी संपर्क किया.United Airlines ने घटना की जांच शुरू कर दी है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी मामले को गंभीरता से ले रही है.एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह महिला के संपर्क में है और उसके अनुभव के लिए माफी मांगी है.

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को बाद में 100 डॉलर का ट्रैवल क्रेडिट भी दिया गया था. हालांकि, यह घटना को लेकर उनके असंतोष को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैं असहज हूं...' फ्लाइट में महिला के बगल में बैठे पैसेंजर की आपत्तिजनक हरकत |
    IND vs WI: 24 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी वेस्टइंडीज, भारत के खिलाफ डैरेन सैमी का बड़ा प्लान तैयार |
    पूजा से गायब T-Series की मालकिन, पति ने बहनों संग किया मेहमानों का वेलकम, टूटा रिश्ता? |
    Navpancham Rajyog 2026: गुरु-चंद्र का सुंदर मिलन 4 राशियां को करेगा मालामाल! मिलेगा धन लाभ |
    सांभर में मिली मरी हुई छिपकली! खाने के बाद 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती |
    सैटेलाइट तस्वीर में देखिए देश में बंटा हुआ मौसम, जानिए कहां है जाता हुआ मॉनसून |
    'अखिलेश यादव रायबरेली जाएंगे तो हम इटावा-सैफई जाएंगे', बोले अजय राय; कांग्रेस-सपा में जुबानी जंग तेज |
    दिल्ली में 2001 से पहले बनी इमारतों की होगी सुरक्षा जांच, DDA का बड़ा आदेश |
    स्कॉर्पियो की टक्कर में आ रही नई 7-सीटर, टेस्टिंग में नजर आई खास SUV |
    नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते UK में घुसने वालों पर शिकंजा, सरकार ने बिठाई जांच
    Advertisement