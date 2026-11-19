पुष्कर मेले में हर साल देशभर से लोग अपने ऊंट और घोड़े लेकर पहुंचते हैं. कोई अपने पशुओं की नस्ल को लेकर चर्चा में रहता है तो कोई उनकी कीमत की वजह से. लेकिन पुष्कर मेला 2026 में एक शख्स ऐसे भी हैं, जिनकी चर्चा उनके 250 ऊंटों और करीब 18 लाख रुपये की थार गाड़ी की वजह से हो रही है. बड़ी-बड़ी मूंछें, देसी अंदाज और ऊंटों का लंबा-चौड़ा कारोबार... इनकी पहचान मोहन जी देवासी उर्फ मोहन बा के तौर पर हो रही है.

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सोशल मीडिया पर मोहन बा के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें वह अपने ऊंटों के बारे में बताते नजर आते हैं. कुछ पोस्ट में उनके पास 200 ऊंटनियां होने की बात कही जा रही है, जबकि कुछ में ऊंटों की संख्या 250 बताई गई है. मोहन बा अपनी थार गाड़ी लेकर मेले में पहुंचे हैं, जो वहां आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

हर दिन 10 हजार रुपये की कमाई का गणित

मोहन बा सिर्फ अपने ऊंटों की संख्या ही नहीं बताते, बल्कि उनसे होने वाली कमाई का हिसाब भी समझाते हैं. उनके मुताबिक, उनके ऊंट रोजाना करीब 300 किलो दूध देते हैं. ऊंटनी का दूध करीब 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है. इस तरह एक दिन में लगभग 12 हजार रुपये के दूध की बिक्री होती है.

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हालांकि, इस कमाई में से खर्च भी निकालना पड़ता है. मोहन बा बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट और चारे पर रोजाना करीब 2 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. इस हिसाब से उनके पास हर दिन लगभग 10 हजार रुपये बचते हैं. उनके मुताबिक, सालाना कमाई करीब 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. यह कमाई और दूध का हिसाब उनके बताए आंकड़ों पर आधारित है.

हर साल 100 ऊंट लेकर पहुंचते हैं मेले में

मोहन बा बताते हैं कि वह हर साल करीब 100 ऊंट लेकर पुष्कर मेले में पहुंचते हैं. उनके लिए ऊंट सिर्फ पशु नहीं, बल्कि रोजी-रोटी का बड़ा जरिया हैं. यही वजह है कि वह ऊंटों के संरक्षण और उनके लिए बेहतर इंतजाम की मांग भी कर रहे हैं.

भजनलाल सरकार से की ये मांग

मोहन बा का कहना है कि राजस्थान सरकार को ऊंटों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. भजनलाल सरकार को कुछ जंगल ऊंटों के लिए खोल देने चाहिए, ताकि उन्हें चरने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. उनका मानना है कि ऊंटों के लिए बेहतर चरागाह उपलब्ध होंगे तो पशुपालकों को भी राहत मिलेगी.



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