'गाइज, मैंने PM मोदी से हाथ मिलाया...' प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बच्चे का रिएक्शन वायरल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कूली बच्चों के साथ एक भावुक पल कैद हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चों में पीएम मोदी को अपने करीब देखकर कितनी उत्सुकता और उत्साह था.

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वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल साफा पहने स्कूली बच्चों की तरफ आते नजर आते हैं. जैसे ही बच्चों को एहसास होता है कि पीएम मोदी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है. इसी दौरान भीड़ में से एक आवाज आती है-हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्या मोदी जी.

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इसके जवाब में कोई कहता है-अरे हो सकता है." फिर एक और आवाज आती है- "यार! ओ भाई! गाइज मैंने अभी-अभी PM मोदी से हाथ मिलाया है, सब्सक्राइब माय फ्रेंड.यह हल्का-फुल्का पल दिखाता है कि बच्चे और युवा किस तरह प्रधानमंत्री को करीब से देखकर अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे.

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80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का नजारा

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यह वीडियो 15 अगस्त 2026 का है, जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के विजन की रूपरेखा रखी और युवाओं को इसका सबसे बड़ा लाभार्थी और प्रमुख वाहक बताया. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग,

अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने वाला स्किलिंग कार्यक्रम और 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए देशव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की.

भाषण खत्म होते ही और वंदे मातरम् व राष्ट्रगान की प्रस्तुति के बाद, प्रधानमंत्री जहां स्कूली बच्चे, NCC कैडेट्स और My Bharat वॉलंटियर्स बैठे थे. उन्होंने कई बच्चों से हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकारा और उनसे बातचीत की.

इसी मौके पर एक और भावुक पल भी सामने आया, जब एक बच्ची का पैर छूते वक्त उसकी टोपी गिर गई और पीएम मोदी ने खुद झुककर उसे उठाकर बच्ची को पहनाई.

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एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने उसे बड़े प्यार से रोका, लेकिन इस दौरान उसकी टोपी (कैप) नीचे गिर गई।



पीएम मोदी ने बिना देर किए तुरंत टोपी उठाई और वापस उसके सिर पर रख दी।



यही वजह है कि लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। pic.twitter.com/DChefqo2rZ — Sunit Suman 🇮🇳 (@sksuman538) August 15, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कई लोग बच्चों की मासूमियत और उत्सुकता भरे रिएक्शन को पसंद कर रहे हैं.

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