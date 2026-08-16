'दो लड्डू वाली परंपरा बदलो, वरना होगा आंदोलन,' बच्चे की 15 अगस्त की स्पीच वायरल

कल देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. देशभर में भव्य समारोह, परेड और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी बीच एक सरकारी स्कूल में हुए छोटे-से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में एक नन्हा बच्चा माइक में अपनी बात कहता नजर आ रहा है. उसकी बातों से लोग खुद को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा बात तो सही कह रहा है.

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बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है और उसके बोलने के अंदाज में गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है. पीछे रंग-बिरंगी सजावट के साथ तिरंगे झंडे भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में बच्चे का अंदाज देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और अपने बचपन के दिनों को याद कर मुस्कुरा भी रहे हैं.

दो लड्डुओं वाली बात लोगों को टच कर गई!

वीडियो में बच्चा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर मिलने वाले लड्डुओं का जिक्र किया. उसने कहा कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं, तो इस हिसाब से 80-80 लड्डू मिलने चाहिए. जिस तरह स्कूलों में सिलेबस बढ़ाया जाता है और फीस बढ़ाई जाती है, उस हिसाब से हर बच्चे को काजू कतली मिलनी चाहिए थी. स्कूल वालों को ये सिस्टम सुधारना चाहिए, वरना इस बार जंतर-मंतर पर पढ़ाई नहीं, मिठाई को लेकर आंदोलन होगा.

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देश के अन्दर इतना कुछ बदल गया है लेकिन ये स्कूल वालों का दो लड्डू देने का रिवाज़ अभी तक नहीं बदला।



आज भारत 80वा स्तंत्रता दिवस मना रहा है लेकिन ये अभी भी दो लड्डुओं से काम चला रहे हैं!😄 pic.twitter.com/3IEAFRbRfs — Mukhtar Shaikh (@MukhtarUddin70) August 16, 2026

इसी बात ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी. कई लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद मिलने वाले लड्डू उनके बचपन की खास यादों में शामिल रहे हैं.

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लोगों ने कहा- बचपन की यादें ताजा हो गईं

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. एक यूजर ने लिखा कि इसे देखकर बचपन की यादें ताजा हो गईं. वहीं एक अन्य ने कहा कि दो लड्डुओं वाली परंपरा शायद कभी खत्म नहीं होगी

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