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Optical Illusion: तस्वीर में कितनी भेड़ें हैं? 99% लोग हुए कन्फ्यूज, क्या आप बता पाएंगे सही जवाब?

इस वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में भेड़ों की गिनती करनी है. पहली नजर में कुछ भेड़ें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन तस्वीर को ध्यान से देखने पर संख्या बदल सकती है. क्या आप बिना गलती किए तस्वीर में मौजूद सभी भेड़ों को गिन सकते हैं?

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हमारी आंखें सिर्फ तस्वीर देखती हैं, लेकिन उसका मतलब दिमाग समझता है. ( Photo: ITG)
हमारी आंखें सिर्फ तस्वीर देखती हैं, लेकिन उसका मतलब दिमाग समझता है. ( Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. ऐसी तस्वीरों में सामने कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा जाए तो उसमें कई ऐसी चीजें छिपी मिलती हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता. अब ऐसी ही एक तस्वीर लोगों को कंफ्यूज कर रही है. तस्वीर में भेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा है और चैलेंज है कि इसमें मौजूद सभी भेड़ों को गिनकर सही संख्या बताई जाए.

पहली नजर में तस्वीर को देखते ही आपको कई भेड़ें साफ दिखाई देती हैं. यही देखकर ज्यादातर लोग तुरंत गिनती शुरू कर देते हैं और जो संख्या उन्हें दिखाई देती है, वही अपना जवाब मान लेते हैं. लेकिन इस ऑप्टिकल इल्यूजन की असली चाल यहीं छिपी है. तस्वीर में कुछ आकृतियां और भेड़ों के चेहरे इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें गिनते समय लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं.

पहली नजर में कितनी भेड़ें दिखती हैं?
तस्वीर को पहली बार देखने पर आपको भेड़ों की एक कतार और कुछ भेड़ें अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देंगी. अगर आप सिर्फ साफ दिखाई देने वाली भेड़ों को गिनते हैं तो एक संख्या सामने आती है. यही वजह है कि बहुत से लोग बिना दोबारा तस्वीर देखे अपना जवाब दे देते हैं. लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब ही यही है कि तस्वीर आपकी आंखों और दिमाग को एक खास तरीके से भ्रमित करे. इसलिए केवल पहली नजर में दिखाई देने वाली फोटो पर भरोसा करना इस पहेली में आपको गलत जवाब तक पहुंचा सकता है.

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सही जवाब क्या है?
दिए गए चैलेंज के अनुसार इस तस्वीर में कुल 11 भेड़ें गिनी जाती हैं. इनमें कुछ भेड़ें स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, जबकि कुछ को पहचानने के लिए तस्वीर को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है. यही छिपी हुई भेड़ें इस पहेली को मजेदार बनाती हैं. अगर आपको पहली बार में सिर्फ 11 भेड़ें दिखाई दीं, तो आपका जवाब अधूरा है. तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखने पर बाकी भेड़ों का पता चलता हैच यही कारण है कि इस तरह की पहेलियों में जल्दबाजी के बजाय हर हिस्से को ध्यान से देखना जरूरी होता है.

आपकी नजर कितनी तेज है?
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ऐसी तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता को भी चैलेंज देती हैं, एक ही तस्वीर को अलग-अलग लोग अलग तरीके से देख सकते हैं. कोई व्यक्ति पहली नजर में ही छिपी हुई भेड़ें को पहचान लेता है, जबकि किसी को उन्हें खोजने में ज्यादा समय लग सकता है. तो अब एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए. भेड़ों को एक-एक करके गिनने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आप सभी 12 भेड़ों को खुद खोज पाते हैं, अगर आपने बिना किसी मदद के पूरी गिनती कर ली, तो समझिए आपकी नजर छोटी-छोटी चीजों को पकड़ने में काफी अच्छी है.

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